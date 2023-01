Insólito: policía agarró a Aida Victoria Merlano haciendo sus necesidades borracha en plena carretera de Cartagena

Aida Victoria Merlano cada vez se supera más, no solo en su profesión como creadora de contenido sino también con sus escándalos y sus acciones que sobrepasan lo convencional, pues de igual forma eso le da visibilidad y es uno de los pilares fundamentales para que se llene los bolsillos de dinero, asunto que ella ostenta cada vez que puede en sus redes sociales.

Esta vez, la barranquillera fue protagonista de un hecho vergonzoso que solo le podría pasar a alguien que como ella se pasó de tragos en la celebración de fin de año.

Aida Victoria decidió asistir a un concierto en La Heroica para terminar el 2022 emparrandada con su mejor amigo, Diego Camacho, quien la acompañó de principio a fin y tuvo que lidiar la magna borrachera que la influencer se pegó, pues no fueron pocos los tragos que se tomó, hubo botellas enteras que incluso Merlano quería llevarse sin pagar, como se vio en un clip que la creadora de contenido publicó en Facebook.

Mientras Camacho estaba manejando la camioneta que lo llevaba a él y a Merlano de vuelta a Barranquilla, la influencer empezó a hacerle señales para que parara el auto, pues necesitaba bajarse a hacer sus necesidades en plena carretera, pues no podía aguantar a llegar a La Arenosa.

Después de mucho pensarlo, Diego parqueó el vehículo y acto seguido Aida le dio las gracias, como pudo se bajó y empezó a hacer lo que necesitaba realizar.

“Gracias por parar para hacer del cuerpo… Me importa un carajo… Ay casi me orino la tanga”, dice Merlano mientras hace sus necesidad, para luego ella y su amigo ser abordados por un policía que llega al lugar en una moto y procede a hacer el registro de lo sucedido, indicándole a Camacho que por favor se baje del vehículo para continuar con la inspección pertinente.

Después de que el policía revisara los documentos de Camacho y se cerciorara de que él no estaba alicorado, como Aida, los dejó seguir a Barranquilla y le recomendó a la joven no tomar de esa forma, pues terminaba haciendo semejantes shows en plena vía pública.

“Señor agente, te juro que es mi cuarta borrachera de este año… A bueno, la primera de este año 2023″, atina a decir de forma muy enredada la barranquillera.

El video que publicó el diario El Universal de Cartagena en su perfil de Instagram de inmediato generó un revuelo gigante en las redes sociales, desatando comentarios como: “Estas situaciones no terminarán hasta el día que le sigan dando pantalla”, “Eche qué, ¿la venían siguiendo?, a miles he visto mear por esa vía y no los han agarrado”, “Esta vieja ya no sabe q hacer pa llamar la atención🙄”, “Definitivamente aquí el turista hace lo que le da la gana, pero ves tú a Medellín y Bogotá para que veas que son otro tipo de personas, LAS AUTORIDADES SIN MUY PERMISIVAS!!! Ciudad de nadie”, “Todo eso lo planean… Es show, de eso viven”, “No la metieron presa por ayudar a escapar a la mamá, ya que sí la van a meter presa por eso jaja”, entre otros.

Mientras tanto, Aida Victoria no se ha pronunciado sobre el tema, por el contrario, está feliz mostrando carros lujosos en su cuenta oficial de Instagram, en los que ha sabido posar muy ligerita de ropa con un set de lencería negra con una tanga en encaje que tapa solamente lo suficiente y la combina con un top largo drapeado strapless, que deja ver todo su busto y más cuando la barranquillera se recuesta de frente sobre el capó de uno de los automóviles.