Aida Victoria presumió el lujoso regalo que se dio; posó con picante atuendo y cerró con broche de oro el 2022

Aida Victoria Merlano se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas de las plataformas digitales, debido a diversas polémicas que aparecieron en su presente. La joven barranquillera despertó reacciones por sus procesos legales, sus relaciones amorosas y los detalles que contó de su vida personal.

No obstante, recientemente, la influencer llamó la atención de los curiosos con una serie de contenidos en su cuenta oficial de Instagram, donde aprovechó para expresar lo feliz que estaba con un regalo de Navidad que se dio. La colombiana lo presumió y plasmó los gestos de emoción que sentía, teniendo en cuenta que era algo que anhelaba desde tiempo atrás.

En los videos y fotos que publicó Aida Victoria, los fanáticos lograron detallar que la creadora de contenido adquirió dos vehículos de color negro, los cuales eran de marcas como: SUV GLE Mercedes-Benz y BMW Z4.

Merlano aseguró que, por cuestiones de tiempo y situaciones ajenas, no había podido recibir este regalo, dejando en el aire el anhelado momento. “Ayer fue uno de los mejores días de mi año. Les juro que hoy me levanté y pensé que lo de ayer era un sueño”, mencionó en un clip de sus historias.

“Estoy superemocionada, vine a recoger mi regalo de Navidad, estoy demasiado emocionada y no puedo de la felicidad”, agregó, reflejando su sonrisa y su alegría por esta situación que estaba viviendo.

Aida Victoria Merlano utilizó su perfil y compartió un carrete de fotos, donde posó junto a los vehículos, llevando una picante y sensual lencería de color negro. En el mensaje del pie de foto afirmó que cumplió sus sueños y logró levantarse del piso cuando sintió que había caído.

“Creo que perdí la cuenta de todas las veces que me he tenido que parar del piso este año… Lo innegable es que las caídas, aparte de enseñarte, dotan de sentido cada triunfo. Así que, a pesar de cada obstáculo, termino este año cumpliendo dos sueños. Gracias por estar aquí y sobre todo por dejarme ser yo”, puntualizó.

Aida Victoria Merlano contó que no todo es color de rosa con sus familiares

La polémica generadora de contenido Aida Victoria Merlano colgó en una de sus historias un curioso video que despertó las dudas y confirmó la sospecha de algunos sobre la relación con algunos de sus familiares.

Y es que uno de sus seguidores respondió a la actividad realizada por la barranquillera en su perfil de Instagram, en la que pidió “opiniones impopulares”; allí, una de las respuestas que le dio pie para desahogarse contra su familia fue la de uno de sus seguidores que dijo que “La fiesta de fin de año, con toda la familia, está sobrevalorada. Es mejor excluir a los familiares tóxicos”.

Esta apreciación motivó la intervención de Merlano, quien dejó claro que, por más que sean familiares, es mejor mantener alejadas a las personas que restan energía. Aunque no señaló a alguien en especial, si quedó claro que no todo es color de rosa al interior de su familia, por lo que prefiere mantener distancia con algunos parientes.

“Yo a mi familia la adoro, me recargan de una energía divina y amo tenerlos en mi casa, pero hay gente con la que no me hablo. ¿Por qué? Porque llevar mi sangre no te garantiza un cupo en mi vida”, dijo Merlano al inicio.

Más adelante insistió que desconfía de quienes se aprovechan de épocas como la navideña para enviar mensajes de paz y reconciliación, si el resto del año han sido malas personas, algo que no le permite confiar en quienes se le acercan con esta excusa.

Merlano, fiel a su estilo, aseguró que ella prefiere tener su salud mental “en regla”, razón por la que evita las relaciones con ese tipo de personas, así sean familiares.

“Tengo en mi vida a las personas que me quieren bonito. Si tú eres tóxico, lleves o no lleves mi sangre, te voy a tener ‘a metros’. Así de simple. (...) ‘Que eres una malp…’. Sí, pero esta malp…, con su salud mental en regla y, sobre todo, sabiendo de quién se rodea”, agregó la barranquillera.

“Tú eres resultado de las personas que tienes cerca y ese cuentico de ‘llegó la Navidad, una época de paz, amor y reconciliación. Diciembre es un mes para hacer las paces. No. El que es una pila de mí… en noviembre, seguirá siendo la misma pila de mí… en diciembre. No me interesa”, concluyó.