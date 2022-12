Aida Victoria Merlano confiesa de dónde viene su dinero. Y no, no es de ningún hombre

La influenciadora Aida Victoria Merlano es una de las mujeres más mediáticas y adineradas de las redes sociales colombianas, quien a través de la creación de contenido y la publicidad en sus perfiles ha construido una considerable fortuna que le permite darse lujos que las personas del común no suelen tener.

Sin embargo, muchos de sus detractores hacen alusión al origen de su dinero. Y han sugerido que puede provenir de los exnovios de la joven barranquillera, quienes también hacen parte del mundo de las redes sociales y ostentan chequeras con cifras de varios ceros. Una postura “machista” que Aida Merlano ha denunciado y reprochado debido al daño que ocasiona en mujeres emprendedoras como ella.

En sus historias de Instagram, donde les respondió preguntas a sus seguidores, Merlano comentó los cuestionamientos que ha recibido sobre el origen de su dinero: “Esta sociedad es machista, obviamente. Mira, tú ves a una vieja bonita que se baja de un carro caro y automáticamente piensas quién se lo regaló, quién es el marido, quién la mantiene… Es una vaina que tenemos aquí”, señalando su cabeza para hacer alusión a la mentalidad retrógrada de muchos.

Merlano confesó que, en su caso, ha salido con dos personas que están en el mismo círculo de las redes sociales y que tienen grandes ingresos. Pero aclaró que su fortuna no proviene del bolsillo de sus exparejas pues asegura que es una de las mujeres que más cobra por publicaciones en sus cuentas. “La gente siempre presume que mi dinero tiene que venir de un hombre, porque siempre el dinero de una mujer se presume que es de alguien más, el del hombre no… Es un tema que nos toca a nosotras por ser mujeres y medianamente bonitas”, aseguró la barranquillera.

Posteriormente, le respondió a otro de sus seguidores contando la historia de sus negocios. Mencionó que gracias a las peleas que tuvo con su mamá, la prófuga de la justicia Aida Merlano, ella emprendió varios negocios y así fue como logró mantenerse por sí misma, convirtiéndose en una mujer independiente y solvente.

“Yo era mantenida de mi mamá. Un día salí de pelea con ella y me puse a vender accesorios, duré como tres meses vendiéndolos y me fue súper bien. Luego empecé a ganar plata de las redes sociales, todo el rollo y un día otra vez salimos de pelea (con su mamá) y ya me fui de la casa. Pero, en ese momento cerré un contrato súper grande y me compré un pent-house, entonces como que ajá, yo solita por mis propios medios”, declaró la influencer.

Aida Victoria fue más allá y aseguró que no necesita vender su cuerpo para ganar millones de pesos, pues el solo hecho de tener una marca posicionada en las redes sociales le da el mismo dinero o incluso más, sin tener que involucrarse con nadie física o sentimentalmente.

“Yo creo que si vendiera ‘cuca’ me fuera muy bien, tendría mucho dinero, porque una vez un man que no es nadie que tú digas ‘qué peligro sentarse en frente con esa persona’, le ofreció a alguien cercano a mí 50 millones de pesos por sentarse a tomar un café conmigo en un lugar que yo eligiera para que me sintiera segura. Pero, pues nada, esa misma plata me la echo yo sentándome con un empresario que no tenga ningún interés romántico en mí, sino que simplemente me valore por lo que represento como marca”, dijo Aida Victoria.

Además, dejó claro que jamás creará una cuenta en OnlyFans, aunque hay rumores de que ya la tiene. Sin embargo, se trata de una mujer que es muy similar a la barranquillera.