Wendy Guevara: la influenciadora habla en SEMANA de su llegada a ‘La Casa de los Famosos’; “Me encantan los hombres de Colombia”

Desde que se convirtiera en la vencedora de La casa de los famosos México, Wendy Guevara no ha dejado de ser noticia. Obtuvo una votación de 18 millones de televidentes que la convirtieron en la primera mujer transgénero en ganar un programa de este tipo en su país.

Razones de sobra para que la también cantante y actriz fuera invitada a la versión que de este reality se hace en Colombia, donde una decena de concursantes siguen en la competencia para quedarse con el primer lugar de esta producción de RCN y Vix.

Foto: Redes sociales | Foto: Foto: Redes sociales

En entrevista exclusiva con SEMANA, Wendy habló sobre su llegada, sus expectativas al ingresar en el reality colombiano y hasta tuvo tiempo para opinar sobre los hombres de un país que dice siempre tratarla como a una reina.

SEMANA: ¿Cómo la recibe Colombia?

Wendy Guevara (W.G.): Me recibe siempre tan lindo. Las veces que he venido aquí, a Colombia, siempre me reciben increíble. Ya comí, ya me dormí aquí, siempre la gente te da un cariño bonito en cada país que vas y te tratan bien, se te antoja de regresar. A Bogotá es la tercera vez que vengo, pero ya he ido a Cartagena, Medellín, San Andrés, que es hermoso, he ido ya a varios lugares de aquí.

Wendy Guevara | Foto: Cortesía: Vix

SEMANA: ¿Platos típicos has probado?

W.G.: Sí, pues siempre arepa, tú sabes que es lo típico, las arepas, pero también ahorita probé unos huevos, ¿cómo se llamaban? Pericos, huevos pericos. No los conocía, pero están ricos.

SEMANA: ¿Y qué tal los hombres de Colombia?

W.G.: Pues, ay, amiga, ¿tú qué crees?, ¿por qué crees que vengo tanto?, ¿por qué crees que he venido mucho? Obviamente que los hombres también, aparte de que te tratan bien bonito, también pues están bien buenos los hombres de Colombia.

SEMANA: ¿Qué tanto conoce a los concursantes de Colombia? ¿Con quién cree que se va a llevar mejor?

W.G.: Yo no quise tomar mucha información de los habitantes que están dentro de la Casa de los Famosos Colombia, porque yo quiero llegar como muy transparente y no quiero tener favoritismos con nadie, porque no quiero que eso vaya a influenciar a que la gente que me sigue vaya a votar por el que yo me junté más o por el que hable más de tal persona, ¿sí me entiendes?

Entonces, yo creo que por eso no quise investigar mucho. Sé, más o menos qué onda, y cómo está el ‘pedo’ ahí, porque obviamente, si vas a ir a un lugar, tienes que empaparte un poquito de información, pero la verdad prefiero quedarme así, para conocer mejor en ese momento a cada uno.

SEMANA: ¿Qué es lo más imperdonable en la convivencia en un reality como este?

W.G.: Yo creo que lo imperdonable en la convivencia es que te hagan caras o que te juzguen o que te ignoren. Yo creo que lo más feo es que te ignoren, ¿no? Entonces, pienso que, si no quiero estar en la conversación donde están varias personas, pues me paro y me voy, a que estés ahí como la loca o el loco, entonces yo creo que eso es lo más feo.

SEMANA: ¿Cómo define la experiencia de haber concursado en La casa de los famosos México, qué tan retante fue?

W.G.: En la experiencia de La casa de los famosos México, el mayor reto fue extrañar a mi familia, extrañar a mis amigos y, sobre todo, cambiar mis hábitos de comida, mis hábitos de todo, porque es una locura esto.

SEMANA: La vimos como invitada especial de Madonna a su concierto en México, ¿qué tal la experiencia?

W.G.: Fue increíble. Y, la verdad, su gente, su equipo de trabajo nos trató muy bien. Yo estaba en ese momento en París, grabando una novela con Julián Gil, y nos llegó la llamada, entonces yo tuve que hablar con la empresa, que es Televisa, con quien trabajo.

Cristina Hurtado defiende el formato de 'La casa de los famosos Colombia'. Instagram @crisshurtado | Foto: Instagram @crisshurtado

Y pedimos permiso y nos dijeron: ‘Pues adelanten las grabaciones, háganlo rápido si quieren y si los demás actores quieren’. En este caso, Julián fue super lindo. Me hicieron el favor de grabar todo, o sea, no lo grabamos de prisa, pero todo fue muy temprano: tres de la madrugada, cuatro de la madrugada, cinco de la madrugada. Entonces dijimos ‘pues bueno, vamos a hacerlo’. Y gracias a ellos y a la gente fue que me hablaron los del equipo de Madonna y me la pasé muy bomba.

SEMANA: ¿Qué expectativas tiene de La casa de los famosos Colombia?