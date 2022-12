Video | Aida Victoria Merlano piropeó a Jhonny Rivera y este le respondió: “Ya quisiera”

Aida Victoria Merlano, actualmente una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, sorprendió este fin de semana a todos sus seguidores y mostró que visitó recientemente a Jhonny Rivera en su lujosa finca, ubicada cerca a Pereira.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenidos compartió varias historias junto al reconocido artista. Además, aprovechó para lanzarle algunos piropos por su actual estado físico.

La influenciadora, sin embargo, señaló en las publicaciones que no le iba a decir más halagos, puesto que muchas personas pensaban que entre los dos existía algún tipo de relación amorosa.

“Vete con el viejo ese. ‘El viejo ese’. Don Jhonny cada vez que lo veo usted está más lindo, cincuenta y tantos años. Don Jhonny, ya no le puedo echar piropos porque la gente va a creer que usted es mi sugar daddy”, bromeó la barranquillera.

Ante estas declaraciones, el cantante de música popular no se quedó callado y le respondió rápidamente a Merlano en las historias de Instagram con la siguiente frase: “Ya quisiera yo”. Además, recalcó sigue completamente soltero.

La creadora de contenidos colombiana señaló finalmente que su visita a la finca del famoso artista se debió a un reto deportivo que va a completar próximamente. No obstante, no entregó mayores detalles con respecto a ese tema.

Jhonny Rivera defendió a Aida Victoria

Cabe mencionar que Aida Victoria Merlano fue condenada hace unos meses por el Juzgado 20 de Conocimiento de Bogotá debido a su supuesta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

“La contundencia del material probatorio, presentado por el fiscal, permitió que un juez penal del Circuito de Bogotá emitiera el fallo condenatorio contra la joven por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos”, precisó la Fiscalía General de la Nación en aquel momento.

Tras este anuncio, el cantante no ocultó su molestia y compartió un video en su cuenta personal de Instagram en el que salió en defensa de la barranquillera, con quien tiene una amistad desde hace años.

El artista, de igual manera, aseguró que estaba devastado con esa noticia debido a que le parecía bastante injusta la condena en contra de la creadora de contenidos colombiana.

“Yo casi no habló de estos temas, pero me quiero pronunciar por lo que está pasando con mi amiga Aida Victoria Merlano. La verdad eso me ha tenido triste y desconsolado, inclusive no puedo ni siquiera entender cómo pasa eso. Uno como hijo qué no haría por la mamá”, indicó inicialmente.

Además, el cantante de música popular aprovechó la grabación para puntualizar que en Colombia existen actualmente muchos delincuentes, que han cometido delitos peores, que siguen libres como si nada.

“Ve uno tanto delitos graves en Colombia, como robos millonarios y homicidios, con unas penas muy pequeñas. Incluso, muchos [delincuentes] reciben el beneficio de la casa por cárcel”, añadió el risaraldense.

Luego, enfatizó: “Pero a ella le quieren meter 17 años de cárcel, porque supuestamente sabía de la fuga de la mamá. No entiendo nada, es un poco exagerada la condena. ¿Qué peligro puede representar Aida? Todos sabemos lo que hace”.

Jhonny Rivera reiteró en aquella época que confiaba plenamente en la inocencia de la reconocida influenciadora colombiana y aseguró que esta ha hecho muchas obras benéficas.