Video: Jhonny Rivera sorprendió al enseñar su lujosa finca en el Eje Cafetero

Jhonny Rivera es uno de los cantantes de música popular más reconocidos en Colombia. Dentro de su extenso listado de canciones figuran éxitos como Mi decisión, Usted no me olvida y El mujeriego, entre otras. Además, participó en el remix del tema Guaro, junto a los máximos exponentes de este género en el país.

El pereirano también suele ser bastante activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde ha construido una comunidad de 3,1 millones de seguidores. Rivera acostumbra a compartir todo tipo de contenidos. Igualmente, lidera diferentes dinámicas para interactuar con sus fans.

A través de sus historias de Instagram, el artista sorprendió a sus fanáticos luego de compartir algunas imágenes desde la lujosa finca que tiene en el Eje Cafetero. Se trata de un espacio amplio, con una hermosa vista de las montañas y una gran variedad de animales en su interior.

El pereirano está por estos días en su tierra natal y, en un par de videos, dejó ver precisamente algunos detalles de su propiedad. En las imágenes se alcanza a observar un amplio balcón, donde no faltó la decoración navideña, y algunas partes del interior de la casa, como la sala y el comedor.

La propiedad también cuenta con un gimnasio privado y, en el exterior, una extensa zona verde. Los protagonistas en esa sección fueron sus llamas, mamá e hijo. “Miren quién está por ahí, Copito. No me los vaya a espantar, Negra, que ellos son muy arisquitos”, le dijo a su perrita mientras se acercaba a los especímenes.

“Qué bien pintado este paisaje con esas llamas ahí (...). Copito, ¿cuándo vamos a ser amigos?, pero que la mamá no me vaya a escupir”, comentó el artista.

En otro clip, Rivera enseñó parte de las pesebreras y presentó algunos de sus caballos. Uno de ellos fue descrito como el más tierno, mientras que otro fue tildado de ser “una caspa”.

Aunque el cantante colombiano no mostró a detalle todos los espacios de su lujosa finca en el Eje Cafetero, los espacios puntuales que dejó ver en sus videos llamaron la atención de los internautas, pues destaca la tranquilidad y conexión con la naturaleza que allí se percibe.

Jhonny Rivera ofrece disculpas después unas declaraciones que muchos consideraron ‘clasistas’

De otro lado, recientemente al cantante de música popular le tocó ofrecer disculpas a través de las redes sociales tras unos comentarios que fueron considerados por algunos de sus seguidores como ‘clasistas’.

En sus redes sociales, Rivera dijo, mientras recorría su finca, que algunos perros habían estado molestando en sus decoraciones navideñas, algo normal para esta época.

En medio del video en sus historias en Instagram, el cantante mostró a uno de sus perros y aseguró que la había estado cuidando, esto con el fin de que más adelante pudiera tener perritos de su misma raza, en este caso pitbull.

Después, Rivera contó que el animal, en algún momento, se escapó de la casa y había sacado cría “un perro callejero, amarillo, feo… Ya no se consiguió un zarco como ella, sino un perro de un mecánico”.

Tras estas afirmaciones, el artista debió disculparse pues hubo quienes consideraron que su comentario estuvo ‘fuera de base’.

“Les ofrezco una disculpa por decir que era feo, simplemente era una opinión; ustedes no lo conocieron, pero dicen que era lindo, listo, no peleemos por esto… Lo lamento, no soy clasista ni nada de eso… No tenemos por qué pelear para los gustos, los colores”, dijo Jhonny Rivera a través de sus redes oficiales a quienes se ‘tocaron’ por el comentario que él hizo.

También dijo que jamás se imaginó que sus declaraciones fueran a tener tanto eco, a tal punto de ser consideradas como clasistas.