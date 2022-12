Lina Tejeiro grabó a Jhonny Rivera, su exsuegro, mientras cantaba un tema de despecho, ¿indirecta para Andy Rivera?

Lina Tejeiro se ubicó en el centro de diferentes comentarios y publicaciones en redes sociales, debido a la temporada que se ausentó de sus cuentas personales. La actriz se dedicó a trabajar y dejó de lado sus contenidos en Instagram y Twitter, precisamente en el momento en que decidió terminar con Juan Duque la relación que sostenían.

En su regreso a las plataformas digitales, la famosa actriz compartió imágenes de varios eventos a los que asistió, tal y como fue el caso de Bad Bunny. En cada uno presumió sus atuendos, la compañía que tuvo y los bailes que realizó junto a su familia y amigos.

Recientemente, Lina Tejeiro llamó la atención de más de uno de sus fieles seguidores con una serie de videos y fotos que captó en una presentación que hizo Pipe Bueno. En este show cantó todos los temas que catapultaron a la fama al caleño, por lo que se disfrutó de inicio a fin esta cita musical.

Lo particular de las historias en su cuenta oficial de Instagram fue un video que protagonizó Jhonny Rivera, su exsuegro, mientras estaba en el escenario. El cantante fue como invitado a la celebración de los 15 años de carrera de Pipe Bueno, la cual se realizó en el Movistar Arena de Bogotá y contó con la presencia de otros colegas como Alzate, Giovanny Ayala, Fernando Burbano y Jessi Uribe.

Rivera y Pipe Bueno interpretaron el tema El dolor de una partida, el cual fue protagonista de un clip que subió Tejeiro a su perfil. Este contenido permitió a los curiosos escuchar una parte de la letra, la cual lamentaba una despedida y el vacío que dejaba en el alma.

“El dolor de una partida. Cuando se quiere y se adora con el alma, aún recuerdo el día de tu despedida, que contigo te llevabas mi alma”, se escucha.

Muchas personas aseguraron que se trata de una indirecta para Andy Rivera, con quien se especuló que la actriz estaría intentando volver. Pese a que todo se trata de rumores, más de uno aprovechó para sacar sus conclusiones.

Por el momento se desconoce si ambos artistas volvieron a tener contacto, o si todo se trata de chismes que surgieron en redes sociales.

Lina Tejeiro llenó de elogios a sus amigas y habría tirado pulla a sus ex por “engaños”

La celebridad de la televisión colombiana llamó la atención con los vínculos sentimentales que forjó, tal y como fue el caso de su amistad con Greeicy Rendón y las relaciones con Andy Rivera y Juan Duque.

Pese a que su ruptura amorosa con ambos cantantes se dio tiempo atrás, la actriz suele recibir todo tipo de comentarios relacionados a la supuesta poca estabilidad que tiene en este ámbito de su vida. Muchas personas suelen escribirle y comentarle sobre sus romances pasados, asegurando que “no le duran nada”.

Esta situación se presentó recientemente en un post que hizo en su cuenta oficial de Twitter, donde quiso enviar unas sentidas palabras a sus mejores amigas y a las mujeres que la han acompañado por mucho tiempo. La artista no se guardó su pensar y manifestó lo feliz que se sentía de tener vínculos tan importantes con aquellas figuras femeninas.

“Larga vida a las mejores amigas, las amistades genuinas, a las hermanas del alma”, escribió en un trino, donde hizo énfasis en cercanías que tiene con otras actrices y mujeres ajenas a su trabajo.

A pesar de que este mensaje conmovió y despertó elogios en varios usuarios de las plataformas digitales, una curiosa no perdió la oportunidad y le sacó a bailar el tema amoroso a la colombiana. Aquella mujer se refirió a las amistades y “la poca vida” que llevaba Tejeiro con sus parejas sentimentales.

“Si, mija, porque larga vida a los amores…hmm”, escribió la persona, logrando llamar la atención de la artista y creadora de contenido.

Ante esta respuesta, Lina Tejeiro no se guardó nada y volvió a exaltar el papel de sus mejores amigas, centrándose en el amor que le daban. Allí aprovechó y le habría tirado pullas a sus ex por “engaños” y dolores que le causaron en el pasado.

“Prefiero una amiga que me quiera y no un amor que me engañe”, afirmó, desatando una ola de reacciones en sus fieles seguidores.