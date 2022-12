Pipe Bueno vivió particular momento con un grupo de fanáticas; habrían podido causar un accidente

Pipe Bueno está llevando una apretada agenda en su carrera musical, debido a diversos compromisos laborales que tiene en diferentes ciudades y escenarios del país. Por esa razón, el cantante de música popular se desplazó para encontrarse con sus fieles fanáticos y así interpretar los temas que lo catapultaron a la fama.

En medio de este recorrido que llevó a cabo en los últimos días, el artista colombiano llamó la atención de algunos curiosos con una serie de imágenes en las que evidenció un particular momento que atravesó con sus seguidores. El caleño hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para compartir la incómoda situación a la que se enfrentó tras salir de una presentación.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil del intérprete de Cupido falló, tras dar por terminado un show que ofreció, un grupo de personas lo estaba esperando fuera del lugar y se le acercó al vehículo en el que se movilizaba. Las fanáticas comenzaron a golpear el parabrisas, grabaron la escena y habrían gritado el nombre de la celebridad en repetidas ocasiones.

En las historias del perfil del cantante popular se observó también lo tranquilo y tolerante que fue con este incidente, pidiéndole al conductor que tuviera cuidado para no causar un accidente o lastimar a alguien. En las imágenes se pudo detallar cómo las personas obstaculizaban el paso, evitando que el vehículo avanzara con mayor velocidad.

Pese a que no sucedió nada grave, la actitud de Pipe Bueno si demostró la preocupación que sintió por el bienestar de quienes estaban fuera del carro y se acercaban demasiado a él para tener contacto directo. Al estar todo oscuro, por las horas en las que salió, el conductor tuvo mucho más cuidado y precisión para sacar el auto y no lastimar a nadie.

La situación logró mantenerse en control y al final el cantante habría logrado salir de la zona sin problema alguno.

El cantante compartió una situación que vivió con un grupo de fanáticas. - Foto: Captura de pantalla Instagram @pipebueno

Pipe Bueno reveló qué lo enamoró de Luisa Fernanda W

Recientemente, Pipe Bueno concedió una entrevista a Superlike, del Canal RCN, donde reveló la admiración que siente por Luisa Fernanda W al ser la madre de sus hijos. En la conversación le preguntaron al artista popular qué fue lo que lo cautivó de la youtuber, llevándolo a dar el paso de formar su núcleo familiar.

“Yo creo que muchas cosas, la verdad. No es como que yo vi características para que fuera la madre, sino que me enamoré de una mujer maravillosa… esas virtudes, esas cosas buenas que tiene como mujer, yo no sabía que se iban a terminar convirtiendo en detalles de una madre perfecta para mis hijos, que además la hicieron una gran pareja para mí. O sea, esas cualidades que ella tiene, ya cuando conformamos un hogar, fue que me di cuenta que se convertían en eso, yo simplemente me dejé llevar del corazón, ustedes saben que donde manda capitán no manda marinero”, indicó el cantante.

No obstante, Pipe Bueno enfatizó en que su relación se consolidó y los ayudó a salir adelante, pese a que el camino no fuera fácil. Los dos se unieron y lanzaron ideas que actualmente los mantiene unidos.

“Eso llevó a que por ejemplo unidos hiciéramos Rancho MX, que es un proyecto absolutamente exitoso, también hacer música con ella es divino, sacamos una línea de maquillaje para ella. Eso no pasa siempre, eso es cuando se encuentran dos personas con objetivos similares, somos personas diferentes para que la gente lo sepa, por eso nos complementamos”, agregó.