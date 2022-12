Luisa Fernanda W vivió penoso incidente con su bebé en un avión: “Me miraban como ‘pobrecita’”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Domenic, hace algunas semanas, compartiendo con sus fieles fanáticos los momentos más tiernos que han pasado con el bebé. La pareja se mostró emocionada con esta etapa que estaba viviendo, disfrutando poco a poco del cuidado del nuevo integrante de su familia.

Ante la llegada del niño al núcleo familiar de ambos colombianos, las miradas de los fieles seguidores de la pareja se posaron sobre su proceso de crecimiento, las experiencias que vivieron los primeros días y las anécdotas que contaron a través de redes sociales.

Recientemente, Luisa Fernanda W fue la encargada de relatar un engorroso momento que atravesó con su segundo hijo, precisamente en la primera vez que montó en avión. La empresaria no dudó en dar detalles y mencionar un poco sobre esta vivencia que tuvo en pleno viaje, precisamente en medio de una incómoda situación.

“Story time de cuando mi segundo hijo, Domenic, montó por primera vez en avión. Para ponerlos en contexto, hace 40 días exactamente tuve a mi segundo bebé”, dijo la paisa al inicio de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con lo relatado por la influencer, todo sucedió en un viaje a Medellín, debido a compromisos laborales que tenía Pipe Bueno. En el desplazamiento que se realizó en avión, ella se confió de que todo con sus pequeños estaba bien y bajo control, por lo que se dispuso a disfrutar del vuelo.

“Por estas épocas decidimos viajar a Medellín porque mi pareja tiene unos shows este 9 de diciembre. Entonces listo, llegamos al aeropuerto y yo estaba muy tranquila porque mis bebés ya habían comido, estaban cambiaditos y limpiecitos. Nos montamos en el avión, yo pensé que Domenic iba a dormir, pero de repente estaba en mi pecho y voy sintiendo que se hizo en el pañal”, contó en el clip.

Luisa Fernanda indicó que todo comenzó a ponerse incómodo cuando se percató que se traspasó el pañal y quedó untada, por lo que tuvo que ir al baño del avión para arreglar el asunto y limpiar al bebé. Sin embargo, hubo turbulencia en el viaje y el movimiento de la aeronave la terminó complicado, al punto de que el bebé quedó muy sucio y alborotado.

“Yo pensé: ‘Tranquila, si hace pues llegas a Medellín y lo cambias, no pasa nada’. Pero yo voy sintiendo que hace más y más, y más… cuando de repente yo voy sintiendo una agüita por acá (indicó con su mirada que fue en su pecho y su blusa), me miro y literalmente se le había traspasado el pañal”, expresó en el video.

“Me tocó pararme e irme a esos baños que son de este tamaño (señala que son pequeños). Yo entro en pánico y pienso si voy a lograr cambiarlo ahí. Agarro un montón de pañitos, empiezo a limpiarlo y en ese momento entramos en una zona de turbulencias, la más impresionante que jamás he sentido en toda mi vida. Ese avión empezó a moverse y me vi las manos llenas de popó, cag$# por todas partes, tiró el pañal, se untó todo…dejó ese baño cag$#%”, agregó.

No obstante, Luisa Fernanda W afirmó que el momento penoso sucedió cuando la tripulación le tocó la puerta y le pidió que por seguridad saliera del baño, ya que la turbulencia estaba demasiado fuerte. Aunque intentó solucionar el tema del pañal, no logró resolverlo bien y salió untada del baño.

“Luego tocan a la puerta y me dicen que tengo que salir por mi seguridad. No sé cómo hice, agarré pañitos y empecé a limpiarlo. Me tocó salir con Domenic medio vestido y yo untada. Cuando lo hago las personas me miran como ‘pobrecita’, y sí, ‘qué pesar de mí’”, concluyó.