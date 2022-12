Pipe Bueno reveló qué lo enamoró de Luisa Fernanda W y habló de su etapa como padres de familia

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la farándula nacional, debido a la relación que formaron desde hace varios años. Ambos famosos construyeron una familia y lograron robarse el cariño de millones de personas en las plataformas digitales.

En medio de su proceso como padres, los dos colombianos han sido cuestionados por el vínculo que sostienen, los planes a futuro y las expectativas que llenan su vida actualmente.

En medio de este panorama, el cantante de música popular se mostró emocionado con estas etapas que llegaron a su realidad, señalando lo feliz que es con su compañera sentimental y sus dos hijos.

Recientemente, Pipe Bueno concedió una entrevista a Superlike, del Canal RCN, donde reveló la admiración que siente por Luisa Fernanda W al ser la madre de sus hijos. En la conversación le preguntaron al artista popular qué fue lo que lo cautivó de la youtuber, llevándolo a dar el paso de formar su núcleo familiar.

“Yo creo que muchas cosas, la verdad. No es como que yo vi características para que fuera la madre, sino que me enamoré de una mujer maravillosa… esas virtudes, esas cosas buenas que tiene como mujer, yo no sabía que se iban a terminar convirtiendo en detalles de una madre perfecta para mis hijos, que además la hicieron una gran pareja para mí. O sea, esas cualidades que ella tiene, ya cuando conformamos un hogar, fue que me di cuenta que se convertían en eso, yo simplemente me dejé llevar del corazón, ustedes saben que donde manda capitán no manda marinero”, indicó el cantante.

No obstante, Pipe Bueno enfatizó en que su relación se consolidó y los ayudó a salir adelante, pese a que el camino no fuera fácil. Los dos se unieron y lanzaron ideas que actualmente los mantiene unidos.

“Eso llevó a que por ejemplo unidos hiciéramos Rancho MX, que es un proyecto absolutamente exitoso, también hacer música con ella es divino, sacamos una línea de maquillaje para ella. Eso no pasa siempre, eso es cuando se encuentran dos personas con objetivos similares, somos personas diferentes para que la gente lo sepa, por eso nos complementamos”, agregó.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron secreto para mantener la “llama” encendida en su relación

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de contenidos, un curioso utilizó la casilla de preguntas para interrogar al cantante y a la youtuber sobre cuál sería la palabra que utilizarían para definir al otro. Al intentar elegir el término adecuado, ambos lanzaron largas respuestas, donde confesaron cuál era el “secreto” para mantener encendida la llama de su amor.

El primero en responder fue Pipe Bueno, quien puntualizó que la paisa lograba sorprenderlo constantemente, lo hacía salir de la monotonía y causaba toda clase de reacciones para que el interés no se perdiera a lo largo de su relación.

“Me tocaría dar muchas, pero voy a dar una o dos y voy a decir por qué. Desde que conocí a Lu nunca sé qué va a pasar. Justo hablábamos del tema de la monotonía y eso es importante en nuestra relación. Es que Lu es indescifrable. Siempre me sorprende y por eso mantengo ahí mirando la película a ver qué va a pasar”, dijo el representante del género popular en el post, despertando una sentida emoción en su pareja, quien lo grababa.

Por su parte, Luisa Fernanda W señaló que tiene muchas palabras para definir a su novio, pero lo concretaría en “alegría” y “amor”, ya que se siente llena de sensaciones desde que está con él.

“En mi caso, lo definiría en muchas palabras, pero en el caso de Pipe es alegría completa y amor. Yo con él me divierto mucho, todo el tiempo me estoy riendo y tenemos algo de qué hablar y discutir siempre. Es alegría, me hace reír y aparte es un hombre muy amoroso”, dijo la empresaria y creadora de Divva.

Para finalizar, Pipe Bueno quiso dar unas recomendaciones para evitar que la rutina opaque las relaciones amorosas, centrándose en que es importante no cometer el error de dejar que todo cambie o se muera. Para el artista es primordial innovar y cautivar al otro con detalles o sorpresas, tal y como lo hace la influencer.

“La monotonía jode las relaciones. Como es muy fácil caer en la monotonía, que también es normal, sean disruptivos, alguno de los dos tiene que tomar el sartén por el mango y hacer un viaje, una salida inesperada, una sorpresa… cualquier cosa. Cuando uno nunca sabe qué va a pasar, se mantiene la tensión”, indicó el antioqueño en un video, donde mostró cómo mantiene su amor intacto en este momento.