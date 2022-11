La actriz compartió un particular trino sobre el vínculo que tiene con sus amigas más cercanas.

Lina Tejeiro llenó de elogios a sus amigas y habría tirado pulla a sus ex por “engaños”

Lina Tejeiro quedó en el centro de diversas noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales con una serie de contenidos que salieron a la luz sobre su vida personal y privada. La celebridad de la televisión colombiana llamó la atención con los vínculos sentimentales que forjó, tal y como fue el caso de su amistad con Greeicy Rendón y las relaciones con Andy Rivera y Juan Duque.

Pese a que su ruptura amorosa con ambos cantantes se dio tiempo atrás, la actriz suele recibir todo tipo de comentarios relacionados a la supuesta poca estabilidad que tiene en este ámbito de su vida. Muchas personas suelen escribirle y comentarle sobre sus romances pasados, asegurando que “no le duran nada”.

Esta situación se presentó recientemente en un post que hizo en su cuenta oficial de Twitter, donde quiso enviar unas sentidas palabras a sus mejores amigas y a las mujeres que la han acompañado por mucho tiempo. La artista no se guardó su pensar y manifestó lo feliz que se sentía de tener vínculos tan importantes con aquellas figuras femeninas.

“Larga vida a las mejores amigas, las amistades genuinas, a las hermanas del alma”, escribió en un trino, donde hizo énfasis en cercanías que tiene con otras actrices y mujeres ajenas a su trabajo.

A pesar de que este mensaje conmovió y despertó elogios en varios usuarios de las plataformas digitales, una curiosa no perdió la oportunidad y le sacó a bailar el tema amoroso a la colombiana. Aquella mujer se refirió a las amistades y “la poca vida” que llevaba Tejeiro con sus parejas sentimentales.

“Si, mija, porque larga vida a los amores…hmm”, escribió la persona, logrando llamar la atención de la artista y creadora de contenido.

Ante esta respuesta, Lina Tejeiro no se guardó nada y volvió a exaltar el papel de sus mejores amigas, centrándose en el amor que le daban. Allí aprovechó y le habría tirado pullas a sus ex por “engaños” y dolores que le causaron en el pasado.

“Prefiero una amiga que me quiera y no un amor que me engañe”, afirmó, desatando una ola de reacciones en sus fieles seguidores.

Lina Tejeiro derrochó amor por su mejor amiga, Greeicy Rendón, en un ‘post’

Días atrás, Greeicy Rendón y Lina Tejeiro disfrutaron de uno de los conciertos que dio Bad Bunny en Medellín, donde se les vio bailando, bromeando y moviendo sus cuerpos al ritmo de la discografía del puertorriqueño. En cada una de las publicaciones que salieron a la luz se detalló cómo es la química entre ambas y lo mucho que se entienden en toda clase de planes que realizan.

Greeicy y Lina lucieron sus atuendos, de color negro, para la ocasión y registraron parte de su recorrido hasta llegar al Atanasio Girardot. De acuerdo con lo que quedó plasmado en las cuentas oficiales de Instagram de la cantante y la actriz, al llegar al sitio disfrutaron de cada una de las partes del concierto, interpretando líneas que se sabían y pasos que recordaban.

En medio de los contenidos que aparecieron en redes sociales, la atención de los curiosos también se posó en una serie de fotos y videos protagonizados por ambas, donde se les vio divirtiéndose y compartiendo frente a un espejo. Las dos se abrazaron, mostraron sus figuras y revivieron situaciones del pasado, cuando Rendón vivía sola en Bogotá.

De igual manera, en medio del auge que tomó este encuentro, Lina Tejeiro no dejó pasar la ocasión y dedicó un amoroso mensaje a su mejor amiga, afirmando que ella era un lugar donde siempre se sentiría segura y cómoda. La actriz utilizó su cuenta oficial de Twitter, donde subió la postal y se mostró emotiva con la intérprete de Brindemos.

“Mi mejor amiga es uno de esos lugares donde me puedo sentir completamente segura”, escribió en el trino, donde ya sumó más de 41.000 likes de sus seguidores y usuarios de la plataforma digital.