¿Aún piensa en Lina Tejeiro? Andy Rivera lanzó canción sobre el despecho

Durante mucho tiempo, el cantante de música urbana Andy Rivera y la famosa actriz colombiana Lina Tejeiro conformaron una de las parejas más queridas en la farándula nacional. Sin embargo, su historia de amor tan solo duró unos tres años y tuvo un final que dejó grandes heridas en ambas celebridades.

El tiempo pasó y, hace un par de meses, la actriz colombiana sorprendió a sus seguidores con un nuevo romance. Se trata del cantante paisa Juan Duque, quien saltó a la fama luego de que se confirmara su relación con la actriz e influencer. No obstante, su noviazgo también tuvo un final precipitado.

Entre el ir y venir de publicaciones en redes sociales de los tres protagonistas de esta historia, los internautas comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Tejeiro estuviera saliendo con Andy. Sin embargo, esta hipótesis no tiene respaldo y ninguno de los involucrados se ha referido al tema.

La vida personal de las celebridades es un tema que intriga a los fanáticos que les siguen en redes sociales. Por esta razón, los cibernautas no pierden una oportunidad para velar por una reconciliación entre ambas celebridades, y más aún con lo que parece ser su más reciente canción de despecho que, según varios usuarios, podría estar dedicada a su ex.

“Decidí ponerle a mi corazón un nuevo nombre, porque se ha cansado de ser noble, desde hoy puedes decir que soy mal hombre... eso de ser bueno quedó en el ayer, un corazón malo acaba de nacer, a mis buenas intenciones les tocó perder, ¿será que por las malas me vas a querer? Y vas a volver a decirme que estás extrañando la versión que era antes, pero ya pa’que, solo olvidé, ahora mi corazón se convirtió en un maleante. Y vas a volver a pedirme que te haga el amor como te lo hacía antes” dice un pedazo de la canción.

Tal y como se puede escuchar en el adelanto, la melodía habla de un hombre que decide cambiar por lo mal que le han pagado en el amor y que considera que el “ser malo” es la única manera de que “esa persona especial” lo quiera y lo busque de nuevo.

Rivera se destapa y confiesa quién es su verdadero amor

Asimismo, es oportuno señalar que Andy lleva un buen tiempo soltero, pues en redes sociales no se le ha visto compartiendo momentos románticos con alguna persona. Sin embargo, en las últimas horas un video del artista hablando sobre una mujer dejó impresionados a sus fanáticos.

Con respecto a lo anterior, Andy Rivera manifestó en sus historias el gran cariño que le guarda a su colega Karol G.

Rivera dijo lo siguiente: “Yo siempre he sido muy fan de lo que la mujer le aporta a la música. Esa energía femenina tan sensual, llena de pasión, a veces de fuerza, de carácter. Yo desde pequeño he escuchado a Ana Gabriel y Rocío Dúrcal. De hecho, hoy no he parado de escuchar el tema de Karol, que me hizo pensar en eso que estoy diciendo, oigan eso tan bueno”.

Mientras Andy hablaba de la artista, de fondo sonaba el último tema de la colombiana, Cairo. Aunque algunas personas indicaron a través de redes sociales que Rivera se expresó así de su colega por lo que esta ha logrado en su industria, muchos se atreven a afirmar que las palabras no fueron solo por el talento de Karol G, sino porque puede haber una relación sentimental entre ambos.

Sin embargo, aún no se ha confirmado nada y se espera que ambos artistas se pronuncien sobre el tema.