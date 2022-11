Andy Rivera se destapa y confiesa quién es su verdadero amor

Durante mucho tiempo, el artista urbano Andy Rivera y la actriz Lina Tejeiro conformaron una de las parejas más queridas en la farándula colombiana. Sin embargo, su historia de amor tuvo un final que dejó grandes heridas en ambas celebridades.

El tiempo pasó y, hace un par de meses, Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores con un nuevo romance. El cantante y creador de contenido paisa Juan Duque saltó a la fama luego de que se confirmara su relación con la actriz e ‘influencer’.

No obstante, su noviazgo también tuvo un final precipitado, dado que, terminaron hace algunos días. Lo curioso es que el motivo de esta separación aún se desconoce, aunque muchos internautas afirman que esto se dio por una infidelidad del hombre.

En lo que corresponde a la vida de Andy Rivera, este se ha visto muy afectado en los últimos meses por temas relacionados con la depresión e incluso, su increíble forma física cambió de forma drástica, lo cual preocupó a muchos de sus seguidores.

Asimismo, es oportuno señalar que Andy lleva un buen tiempo soltero, pues en redes sociales no se le ha visto compartiendo momentos de romanticismo con alguna persona. Sin embargo, en las últimas horas un video del artista hablando sobre una mujer dejó impresionados a sus fanáticos.

Con respecto a lo anterior, Andy Rivera manifestó en sus historias el gran cariño que le guarda a su colega Karol G. Rivera dijo lo siguiente: “Yo siempre he sido muy fan de lo que la mujer le aporta a la música. Esa energía femenina tan sensual, llena de pasión, a veces de fuerza, de carácter. Yo desde pequeño escuchando a Ana Gabriel, Rocío Dúrcal. De hecho, hoy no he parado de escuchar el tema de Karol, que me hizo pensar en eso que estoy diciendo, oigan eso tan bueno”.

Mientras Andy hablaba de la artista, de fondo sonaba el último tema de ella, el cual se llama Cairo. Aunque algunas personas indicaron a través de redes sociales que Rivera se expresó así de su colega por lo que esta ha logrado en su industria, muchos se atreven a afirmar que las palabras no fueron solo por el talento de Karol G, sino porque puede haber una relación sentimental entre ambos. Aún no se ha confirmado nada y se espera que las personalidades se pronuncien sobre el tema.

Karol G revela qué hace con los regalos que le dan en sus conciertos

Hace poco terminó la gira de la cantante por Estados Unidos, llamada Strip Love Tour, con la que emocionó a miles de personas, ya que ofreció un show de talla mundial. Sin embargo, le dio una noticia a sus fanáticos y es que el otro año no hará giras. “Resulta que yo el otro año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira, lo decidí”, expresó la ‘Bichota’.

Se destaca que Karol G se ha ganado el corazón de millones de personas, motivo por el que es normal que en los conciertos reciba varios obsequios por parte de sus seguidores. No obstante, muchas veces ellos no saben si la paisa se queda con estos o los bota. Respecto a esta duda, fue ella misma quien respondió qué hace con esos regalos.

“Desde que llegue a manos de mi equipo o a mí, yo los tengo. Tengo cartas, tengo camisetas, chaquetas, muchos sombreros, muchas sirenitas, peluches. Me dieron muchas flores, la gente superlinda me lleva regalos muy lindos. Gafas, bolsos, me dieron muchos bolsos, llaveros, collares, ahí tengo unos muy lindos, pulseras, no es que, de todo, o sea demasiado”, dijo la intérprete de Provenza y Gatúbela a través de su canal de Telegram.