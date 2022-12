Video | La apuesta que tendrá que pagar Yefeson Cossio a Jhonny Rivera tras victoria del Pereira

Además de los memes y las celebraciones de los hinchas tras el sorpresivo avance del Deportivo Pereira en la Liga Betplay, que tras una tanda de penales lograron obtener su primer título en el fútbol profesional colombiano, también se están comenzando a cobrar las apuestas que se hicieron antes de la final.

Pues bien, una de las apuestas que se viralizó fue la de el influencer Yeferson Cossio y el cantante Jhonny Rivera, hace unos tres días atrás, en el que el creador de contenido estaba seguro que su equipo, el Deportivo Independiente Medellín, lograría llegarse el trofeo y, por lo mismo, apostó con el artista de música popular un concierto gratuito y una entrega de regalos.

Específicamente, si el cuadro matecaña obtenía el título, entonces Cossio debía entregar 250 regalos en un barrio de cualquier municipio de Risaralda, mientras que si el Medellín ganaba, Rivera tenía que dar un concierto gratuito en el barrio en el que el creador de contenido creció.

Los dos personajes se encontraron en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira la noche del miércoles 7 de diciembre, cuando ambos ratificaron que la apuesta seguía en pie, y al finalizar el partido, Cossio quien asistió con su hermana, solamente aceptó su derrota y felicitó a los hincas del cuadro matecañas. “Qué partidazo, muy buen partido”, aseguró el creador de contenido.

Por su parte, el cantante no cabía de la dicha, y en historias posteriores se vio con algunos hinchas y jugadores pereiranos con el trofeo y disfrutando del triunfo.

#Famosos | Jhonny Rivera le restregó la victoria del Pereira a Yeferson Cossio: tiene que pagar apuesta pic.twitter.com/ozf2LM5uA2 — La Mega (@LaMega) December 8, 2022

El campeón de este segundo semestre de 2022 se terminó definiendo desde la vía de los penales. Allí el dramatismo se alargó, pues solo hasta el cuarto cobro se abrió el marcador a favor del local. Cadavid (DIM), Ramírez (Pereira) y Arregui (DIM), habían fallado.

Jhonny Rivera se desahogó y respondió si le gustan los hombres

Jhonny Rivera, que actualmente es uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, sorprendió esta semana a sus seguidores y habilitó la caja de interrogantes en las historias de Instagram, donde reveló algunos detalles de su vida personal y profesional.

Sin embargo, el famoso cantante manifestó que muchos internautas se han mostrado bastante interesados en su actual situación sentimental y que le preguntan frecuentemente si le gustan los hombres. Asimismo, aseguró que está cansado que siempre le hagan esa consulta.

El pereirano, de igual manera, aprovechó la dinámica en su cuenta de Instagram para desahogarse y señaló que no le gustan las personas de su mismo sexo, puesto que le fascinan las mujeres.

“Oiga esto, ya ni rabia me da. Pero ya no sé en qué idioma hablar. No me gustan los hombres, me encantan las mujeres”, indicó inicialmente Rivera, que recientemente hizo una apuesta con Yéferson Cossio.

Luego, añadió: “Me toca responder porque si no se quedan pensando otras cosas: ‘Entonces sí es gay porque ignora la pregunta’. No tengo nada en contra de los homosexuales, simplemente que yo no lo soy”.

El reconocido cantante de música popular reiteró en medio de la dinámica en las historias de Instagram que no tiene ningún tipo de problema con las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+.

Cabe mencionar que el artista risaraldense ha señalado en repetidas oportunidades que en la actualidad se encuentra soltero y que está enfocado en sus diferentes proyectos profesionales.