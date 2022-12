Foto | “Así quedó”: agrupación de Jhonny Rivera sufrió fuerte accidente en La Línea

Jhonny Rivera, que actualmente es uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, preocupó esta semana a todos sus seguidores y manifestó que algunos miembros de su agrupación sufrieron un fuerte accidente, cuando se dirigían hacía una presentación en Yopal (Casanare).

A través de las historias de Instagram, el cantante risaraldense, explicó que los músicos de su banda tuvieron que viajar por tierra debido a que no había vuelos disponibles. Asimismo, indicó que el lamentable hecho se registró en La Línea.

“Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poder cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas”, indicó inicialmente.

El artista, de igual manera, aprovechó esa red social para manifestar que la camioneta que se accidentó quedó bastante afectada. Sin embargo, aseguró que nadie salió herido y que pudo solucionar el tema del transporte.

“Bajando La Línea, eran en total tres camionetas, una de las camionetas se estrelló. No hubo heridos afortunadamente y todos salieron ilesos. El carro sí quedó muy dañado”, agregó Rivera.

Luego, el artista colombiano precisó: “La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus”.

El reconocido cantante de música popular compartió finalmente en las historias de Instagram una fotografía de cómo quedó la lujosa camioneta después del fuerte accidente en La Línea.

En la postal, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que la parte más afectada del vehículo fue la delantera, puesto que al bomper quedó prácticamente destruido.

“Así quedó la camioneta, pero gracias a Dios no hay nada que lamentar, aparte de las latas. Dios es grande”, fue el mensaje que escribió el risaraldense para acompañar la imagen, que recibió varios comentarios.

Jhonny Rivera historias - Foto: Instagram: Jhonny Rivera

Jhonny Rivera se desahogó

El artista, que celebró por todo lo alto el título del Pereira, también habilitó recientemente la caja de interrogantes en las historias de Instagram, donde reveló algunos detalles de su vida personal y profesional.

Sin embargo, el famoso cantante manifestó que muchos internautas se han mostrado bastante interesados en su actual situación sentimental y que le preguntan frecuentemente si le gustan los hombres. Asimismo, aseguró que está cansado que siempre le hagan esa consulta.

“Oiga esto, ya ni rabia me da. Pero ya no sé en qué idioma hablar. No me gustan los hombres, me encantan las mujeres. Me toca responder porque si no se quedan pensando otras cosas: ‘Entonces sí es gay porque ignora la pregunta’. No tengo nada en contra de los homosexuales, simplemente que yo no lo soy”.

Jhonny Rivera reiteró en medio de la dinámica en las historias de Instagram que no tiene ningún tipo de problema con las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Cabe mencionar que el artista risaraldense ha señalado en repetidas oportunidades que en la actualidad se encuentra soltero y que está enfocado en sus diferentes proyectos profesionales.