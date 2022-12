Video | Jhonny Rivera se desahogó y respondió si le gustan los hombres; no se guardó nada

Jhonny Rivera, que actualmente es uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y habilitó la caja de interrogantes en las historias de Instagram, donde reveló algunos detalles de su vida personal y profesional.

Sin embargo, el famoso cantante manifestó que muchos internautas se han mostrado bastante interesados en su actual situación sentimental y que le preguntan frecuentemente si le gustan los hombres. Asimismo, aseguró que está cansado que siempre le hagan esa consulta.

El pereirano, de igual manera, aprovechó la dinámica en su cuenta de Instagram para desahogarse y señaló que no le gustan las personas de su mismo sexo, puesto que le fascinan las mujeres.

“Oiga esto, ya ni rabia me da. Pero ya no sé en qué idioma hablar. No me gustan los hombres, me encantan las mujeres”, indicó inicialmente Rivera, que recientemente hizo una apuesta con Yéferson Cossio.

Luego, añadió: “Me toca responder porque si no se quedan pensando otras cosas: ‘Entonces sí es gay porque ignora la pregunta’. No tengo nada en contra de los homosexuales, simplemente que yo no lo soy”.

El reconocido cantante de música popular reiteró en medio de la dinámica en las historias de Instagram que no tiene ningún tipo de problema con las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+.

Cabe mencionar que el artista risaraldense ha señalado en repetidas oportunidades que en la actualidad se encuentra soltero y que está enfocado en sus diferentes proyectos profesionales.

Jhonny Rivera mostró su nueva mansión

Rivera anunció hace unos días que tomó la decisión de abandonar su finca, ubicada cerca de Pereira, debido a que la situación con algunos fanáticos, que se acercaban en tono agresivo para pedirle ayuda, se salió de control.

Tras tener que abandonarla, el artista de música popular mostró su nueva casa mediante un video publicado en Instagram, donde recibió cientos de comentarios de felicitaciones.

El risaraldense no desaprovechó la oportunidad para presumir sus cinco camionetas de lujo y manifestó que el garaje le quedó pequeño. Asimismo, les agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le dan.

“Mi gente, ahorita, me paré en ese balcón, y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido”, precisó.

Posteriormente, Jhonny Rivera expresó: “Es muy increíble esto que hay en la casa. Esto es gracias a ustedes, familia. Mi gente, de verdad, gracias. Desde el cepillo de dientes en adelante, todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan. Ustedes son los culpables de nuestro éxito”.

En la publicación, que fue divulgada por varias páginas de chismes, se aprecia la fachada de la lujosa vivienda, la cual tiene dos pisos. El cantante no reveló su ubicación para evitar los inconvenientes que sufrió en la finca.

“Yo sé que a veces se toma esto como presumido, pero realmente no es la intención. Lo hago desde el punto de vista de la gratitud hacia ustedes, y los logros se comparten, con quienes forman parte de ello”, concluyó.