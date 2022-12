Aida Victoria Merlano habla sobre cuál fue el peor día de su vida

La creadora de contenido barranquillera se ha caracterizado por contar detalles de su vida y ha sido muy abierta con el tema de su madre, pues cabe recordar que estuvo investigada por el escape de la excongresista. Desde dicha situación, Aida Victoria empezó a transformar su tragedia y ahora es una de las mujeres más conocidas en redes sociales.

Por ello, cada vez que puede, cuenta sobre su cotidianidad y ahora dio a conocer sobre el peor día que ha tenido en su vida cuando fue amenazada con una pistola. A través de la dinámica de preguntas y respuestas, la joven sostuvo que hace un año “sentía que no podía más”.

“A mí hace un año me amenazaron, me sacaron una pistola y casi me parten la cara. Entonces yo tuve que hacer un video por si algo me pasaba, donde yo obviamente estoy llena de miedo, estoy contando todo lo que me está pasando”.

Aunque la influencer no explicó qué decía en el video, sí dijo que fue un momento donde se sentía muy mal y que desde entonces sintió que nunca más quería pasar por lo mismo y tomó las fuerzas necesarias para ser quien es hoy en día.

“Ese video me da la fuerza que yo necesito para esos momentos en los que yo digo: ‘no voy a poder con esto que me está pasando’. Porque si pude volver a ser la misma después de la situación tan espantosa que viví, yo puedo con todo”.

En sus historias de Instagram contó que el video nunca se publicó pero que se sentía muy mal en ese momento. - Foto: @aidavictoriam

Aida Victoria Merlano: “nunca he vendido mi cuerpo”, le dice a seguidor que la trató de prostituta

Otra de las cosas que la caracteriza es que suele decir las cosas sin pelos en la lengua y como las piensa, además de defenderse cuando la atacan o dicen cosas que no tienen nada que ver con ella. Como pasó recientemente cuando un seguidor la trató de prostituta y ella no se quedó callada.

El asunto es que mientras ella estaba arremetiendo contra Westcol, un seguidor que estaba viendo el live le dijo a la barranquillera que “es la más prostituta de Colombia”, lo que desató la ira de la influencer, quien se desató en argumentos de peso para explicarle al susodicho por qué ella no encaja en el concepto de “prostituta”.

“Alguien y que ‘es la más prostituta de Colombia’, no entendí. Mira, yo no soy prostituta, porque… Voy a hacer un paréntesis, que prostituirse significa que tú ofreces tu cuerpo por dinero y eso yo nunca lo he hecho a nivel sexual. Ahora, ¿soy arrecha?, ¿puedo encasillarme dentro de lo que podría ser perra por cambiar tanto de pareja? De pronto, porque dentro de cinco años he tenido cuatro parejas, podría encasillarme dentro de eso”, declaró la barranquillera en su transmisión.

No contenta con eso, Aida Victoria desplegó un sinfín de ideas sobre sus amoríos en los últimos años y planteó varias hipótesis sobre lo que eso le podría significar en cuestión de títulos como el que el seguidor le atribuyó, para después decirle al hombre en cuestión lo que ella cree de su intelecto.

“Pero prostituta no, porque nunca he vendido el cuerpo, de pronto tú me ves conseguir cosas, verdad, a nivel económico y de pronto dentro de tu lógica pobre y vacía, tú crees que la única manera que una mujer tendría forma de salir adelante sería entregando la panocha. En mi caso no, porque yo soy una mujer bastante inteligente que ha sabido con audacia sortear las situaciones de la vida que se le han presentado y hacer bastante dinero, el suficiente como para tener mis cosas, que me estafen y no me duelan esas pérdidas, y para tener muy bien a los míos, pero no, no soy prostituta”, declaró Aida Victoria.