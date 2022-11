Esta fue la manera en que Aida Victoria Merlano evitó un atraco

La controversial influencer Aida Merlano, que tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, respondió de una manera bastante diferente ante su agresor, pues usó la tristeza y le pidió educación en el momento del robo. Aida Victoria publicó un video muy divertido donde muestra cuando un ladrón llega a quitarle sus pertenecías; cabe resaltar que el post es una dramatización.

En este clip se puede observar que la creadora de contenido venía caminando en uno de los barrios colombianos y fue detenida por un hombre que le pidió todo lo que llevaba. Ella decidió pedirle un poco de respeto y le dijo: “Pero ¿por qué me ultraja? ¡Qué falta de educación! Usted pide las cosas y se le entregan. Primero mi ex y ahora tú, ustedes los hombres son una mier… Usted no sabe todo lo que he tenido que vivir hoy, todo lo que me ha tocado pasar, esa falta de educación, vi a mi ex con otra”.

Ante esto, el presunto ladrón se detuvo a hablar con la influencer y le dijo que él también ha pasado por situaciones similares frente al amor, por eso ella empezó a conquistarlo y a preguntarle sobre su vida, su trabajo y cuánto ganaba.

Luego recibió una llamada de su ex y le pidió a su “agresor” que le dijera amor o algo parecido para darle celos al hombre. Finalmente, el ladrón la invitó a dar una vuelta y Aida Victoria decidió escapar con él en su moto.

Este video compartido por la barranquillera no solo generó risas, sino que algunos de sus seguidores comentaron que han vivido la misma situación. “A mí sí me pasó después de una extorsión, el chico echándome los perros ja ja ja ja ja”; “Ja ja ja ja ja un amigo una vez lo iban a atracar y se puso a hablar con el atracador hasta el punto que el man no le quitó nada y lo dejó quieto y se fue ja ja ja ja ja” y “Te atracó hasta el corazón”.

Novio de Aida Victoria Merlano dice que no tiene “vida de narco”

La vida amorosa de la influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano ha sido uno de los temas que semana tras semana dan para hablar. A mitad de año, el nombre de la joven se llevó toda la atención de los cibernautas tras ser acusada como cómplice en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, en un consultorio odontológico situado al norte de Bogotá.

Asimismo, se supo que la influencer terminó su relación de meses con el cantante Naldy y tras un par de semanas inició un romance con el ‘streamer’ antioqueño que se hace llamar en redes Westcol.

Desde entonces, los seguidores de la barranquillera y el público digital no han dejado de lado ninguna acción en la que la pareja se vea involucrada. Precisamente, Westcol ha mencionado que su estilo de vida se debe a sus transmisiones mediante la plataforma Twitch, razón por la que hace poco adquirió una lujosa camioneta.

Sin embargo, es común que en redes sociales haya especulaciones y comentarios de todo tipo, así que varios de los cibernautas cuestionan la forma con la que Westcol adquiere dinero.

A través de la modalidad de historias, Westcol se refirió sobre su estilo de vida al notar que un usuario le dijo que tenía “vida de narco”. Comenzó hablando en tono jocoso y dijo que le están diciendo que “lava plata y salió de la nada”.

Según las declaraciones del influenciador, lleva dedicándose al stream desde hace cinco años y las cosas que ha podido adquirir son fruto de su trabajo y constancia. Además, hace poco también mencionó que su éxito se debe a que logró construir una comunidad que lo apoya.

“A lo bien, llevamos muchos años, antes de que existiera TikTok estamos haciendo streaming. Entonces, no es una ‘vida de narco’, lo que pasa es que trabajo desde hace muchos años; desde que tenía 16 años y tengo 21 años actualmente”, manifestó Westcol.