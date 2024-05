Day Vásquez tenía razón; la ex de Nicolás Petro soltó bomba sobre gobierno Petro y Sneyder Pinilla la confesó en SEMANA

Esta fue la escandalosa revelación de Sneyder Pinilla sobre alta funcionaria de Petro: “Sandra Ortiz era la mensajera de Iván Name para la entrega de los 3.000 millones de pesos”

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle, el dinero. La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos’. Ese contratista me los presta y son los que yo posteriormente entrego”, indicó inicialmente.

Luego, precisó: “La plata me la entregan en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name, y yo directamente se la entregó al doctor Calle. A Name se le entregó a través de un mensajero que tiene. Yo con esa persona hice el trámite”.