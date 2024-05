Carlos Carrillo, de la UNGRD, dejó frío a Alfredo Saade por contrato millonario en la unidad y le sacó en cara los casi $25 millones mensuales

En un intercambio de mensajes en la red social X , Carrillo le sacó en cara los casi 25 millones de pesos mensuales que Saade se metió al bolsillo con un millonario contrato con la entidad, luego de que este último asegurara que Carrillo hizo un “favor político” nombrando al sobrino de Iván Name, presidente del Senado, como secretario de la entidad.

“Una vez posesionado, corrió a nombrar al sobrino de Iván Name, presidente del Senado, enemigo del presidente Petro, como secretario general de la entidad. Hoy, el señor Sneyder (a quien tampoco conocí durante los tres cortos meses que dure en la entidad, antes de que el presidente me llamara para ser director del Instituto del Agua para La Guajira) nombró al senador Name como presunto responsable de los torcidos de la entidad”, aseguró Saade.