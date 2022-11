Jhonny Rivera se cansó de las violaciones a su privacidad y tomó radical decisión

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más queridos por todos los colombianos, pues la cercanía que tiene el cantante con su público es notoria. Además, sus fanáticos también lo apoyan en redes sociales donde recibe cientos de comentarios y ‘Me gusta’.

La popularidad del pereirano ha hecho que haya tenido de cambiar de casa, pues muchas personas llegaban hasta su finca a pedirle ayudas económicas. Sin bien, el intérprete de Te extraño ayudó a varios, lo cierto es que él mismo dijo que una cosa es colaborar y otra aprovecharse de lo que él consiguió con esfuerzo y dedicación.

En vista de que todos los días llegaban diferentes personas a las afueras de la finca de Jhonny, para pedir dinero, regalos o una oportunidad de emerger en la música, hace meses el papá de Andy Rivera tuvo que cambiar de recinto para evitar malentendidos y poder disfrutar de su privacidad. Incluso, en ese tiempo, el cantante popular explicó que también se mudó por seguridad, ya que no todos los sujetos recibieron de la mejor forma el mensaje de que el colombiano no los ayudaría.

Entonces, Rivera se fue a vivir a un lujoso apartamento, transformó un poco su estilo de vida y en la finca se quedaron los trabajadores que le colaboran con el mantenimiento de este lugar, al igual que con el cuidado de los animales y cultivos que hay.

Parecía que todo terminó en los mejores términos, hasta que el reconocido cantante volvió a denunciar que nuevamente lo están buscando en su finca y, además, en sus giras.

Como suele hacerlo, mediante historias de Instagram, el intérprete de Me tragaba tus mentiras le contó a sus seguidores una anécdota de un joven que se vino desde el llano hasta su finca y, además, llegó a Neiva, donde el artista estuvo presentando un concierto.

El joven que lo buscó hasta más no poder fue atendido por el pereirano, quien reveló que lo necesitaba para pedirle ayuda de una colaboración musical. No obstante, aunque Rivera lo atendió, dio un contundente mensaje sobre la decisión que tomó al respecto, puesto que su privacidad siguió viéndose afectada.

“Siguen llegando personas a mi finca para pedirme que grabe con ellos. Esta semana llegó desde Villavicencio un muchacho en motocicleta a buscarme y al ver que no estaba y que me encontraba en Neiva, se vino para acá y me buscó en el hotel y yo lo atendí, hasta lo invité al concierto. Eso le da a pensar que hay posibilidades de grabar conmigo, pero eso no es así porque eso depende de una disquera”, expresó el cantante de música popular.

Enseguida, Jhonny Rivera pidió que no lo busquen así, pues ese fue el motivo por el cual él se fue de su finca y tendría que volver a tomar decisiones. “Les quiero pedir que no hagan eso más, por eso me había ido de mi finca, porque se me había vuelto un sitio público y no era la idea”.

Estas fueron las recientes declaraciones del famoso artista colombiano:

Por otro lado, hace poco, en redes Jhonny rememoró parte de su historia de vida antes de alcanzar el éxito. “Cuando yo me fui para Bogotá, trabajé como mensajero unos tres años más o menos y después empecé a trabajar en carpintería”, indicó el pereirano.

Gracias al dinero que logró ahorrar cuando se dedicaba a estos trabajos pudo estudiar unos semestres de Ingeniería Civil; sin embargo, tiempo después se enteró de que se convertiría en padre, por ende le dio prioridad al trabajo para poder brindarle una estabilidad a su hijo y a la madre.

“Mientras trabajaba en carpintería, estudié ingeniería civil en la Gran Colombia, en Bogotá, durante cinco semestres. Cuando Andy venía en camino la situación económica se me puso muy difícil y tuve que abandonar la carrera y seguir dedicado a la carpintería por muchos años más hasta que nació Andy y cumplió cinco años”.