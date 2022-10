Foto | “Tengo esto cada vez peor”: Jhonny Rivera, achantado por complicación tras cirugía estética

Jhonny Rivera, que actualmente es uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, sorprendió a todos sus seguidores hace unas semanas y anunció que se sometió a una intervención quirúrgica, por lo cual, iba a estar alejado de las redes sociales,

“Ando por Bogotá preparándome para la cirugía que voy a tener mañana. Para los que no saben, mañana me van a operar de los ojos, me van a quitar estas bolsitas (ojeras). Yo no sé con qué aspecto voy a quedar, solo sé que me voy a hinchar y que me voy a poner morado”, manifestó en aquel momento.

Mediante las historias de Instagram, el artista risaraldense se sinceró y reveló que su proceso de recuperación no ha avanzado tan rápido como se esperaba. Asimismo, aseguró que no se ha cuidado mucho durante los últimos días.

El cantante, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que ya no está tan hinchado, pero que todavía tiene varios moretones en la cara, puesto que se ha expuesto bastante al sol.

“Ya estoy por acá en mi casa y en mi cama, con estos morados cada vez peor. Todo por andar de demandado, nada qué hacer. Me toca ahora sí cuidarme”, manifestó inicialmente Rivera.

Luego, añadió: “No podía asolearme durante un tiempo y me fui para Cartagena, pero bueno. Los paseos sirven para recargar energía y quitarse todo ese estrés de encima. También sirven para que nos integremos más con los muchachos [sus músicos]”.

El artista de música popular señaló finalmente en las historias de Instagram que se cuidará mucho en estos días y que este fin de semana se presentará en el Guamo (Tolima) junto a su hijo Andy Rivera.

Historias de Jhonny Rivera - Foto: Instagram: Jhonny Rivera

Jhonny Rivera mostró su nueva casa

Tras tener que abandonar su finca hace unos meses, el cantante risaraldense señaló que quería compartir con todos sus seguidores una muy buena noticia, ya que recientemente le entregaron su nuevo apartamento.

Jhony Rivera, adicionalmente, hizo un pequeño recorrido por la lujosa residencia en la que vivirá de ahora en adelante. Además, dejó ver que esta tiene una hermosa vista panorámica.

“Bueno, mi gente. Hoy es un día muy importante porque me entregan mi nuevo apartamento. Ya está completamente terminado y está listo para que nos vayamos a vivir allá”, indicó el artista en un principio.

Igualmente, precisó: “Va a ser una sorpresa para mí también, debido a que no lo conozco. ¡Mi gente! Ya estoy en el apartamento, la que será mi nueva casa. Estoy con Claudia, ella fue la que hizo toda esta maravilla. Estoy muy feliz”.

El músico reiteró que estaba bastante contento debido a que la idea también era sorprender a su madre, la cual afirmó que estaba muy emocionada de conocer la vivienda. No obstante, admitió que le costó adaptarse a este nuevo lugar.

“Por supuesto voy a extrañar la finca, es un despertar muy diferente. Yo amo la finca, los animales y demás. Solo que la situación se me había salido de las manos. A mí me cuesta adaptarme, pero ahí poco a poco vamos. Es un proceso, como todo en la vida”, concluyó.