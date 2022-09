Foto | “Será mi nueva casa”: Jhonny Rivera presume su lujoso apartamento; tiene linda vista

El cantante colombiano no ocultó su felicidad y compartió en su cuenta personal de Instagram que estaba muy contento.

Jhonny Rivera, que es uno de los artistas de música popular más importantes de Colombia, anunció hace unas semanas que tomó la decisión de no vivir más en su finca debido a que algunos fanáticos se acercaban en tono agresivo para pedirle ayuda, situación que se salió de control.

De acuerdo con el risaraldense, las constantes visitas inesperadas fueron aumentando cada vez más y muchas personas armaban pleitos con los integrantes de su equipo de trabajo. Incluso, aseguró que alcanzó a recibir algunas amenazas de muerte.

“Ya no me quiero ir de aquí, empecé a hacer inversiones acá para vivir más cómodo. Me veo casi en la obligación de irme porque hay gente que llega y es grosera. El mayordomo de la finca ha tenido roces con gente que llega en un plan súper agresivo”, precisó en aquel momento.

Mediante las historias de Instagram, el cantante de música popular sorprendió a todos sus seguidores este sábado y señaló que quería compartir con ellos una muy buena noticia, ya que le entregaron su nuevo apartamento.

El artista, de igual manera, aprovechó el momento para mostrarles la lujosa residencia en la que vivirá de ahora en adelante. Asimismo, dejó ver que esta tiene una hermosa vista.

“Bueno, mi gente. Hoy es un día muy importante porque me entregan mi nuevo apartamento. Ya está completamente terminado y está listo para que nos vayamos a vivir allá”, indicó Rivera inicialmente.

Luego, añadió: “Va a ser una sorpresa para mí también debido a que no lo conozco. ¡Mi gente! Ya estoy en el apartamento, la que será mi nueva casa. Estoy con Claudia, ella fue la que hizo toda esta maravilla. Estoy muy feliz”.

El cantante risaraldense reiteró finalmente que está bastante contento debido a que la idea también es sorprender a su madre, la cual afirmó que está muy emocionada de conocer la lujosa vivienda.

Apartamento Jhonny Rivera - Foto: Instagram: Jhonny Rivera

Cabe recordar que Jhonny Rivera también mostró hace unos días su nueva casa de campo mediante un video publicado en su cuenta personal de Instagram, donde recibió cientos de comentarios de felicitaciones.

Adicionalmente, el artista no dejó pasar por alto la grabación para presumir sus cinco camionetas de lujo y manifestó que el garaje le quedó pequeño. Además, les agradeció a todos sus fanáticos por todo el apoyo que le dan.

“Mi gente, ahorita me paré en ese balcón, y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido. Esto es gracias a ustedes, familia. Todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan. Ustedes son los culpables de nuestro éxito”, enfatizó.

En el video, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar la fachada de la lujosa vivienda, la cual tiene dos pisos. El cantante no reveló su ubicación para evitar los inconvenientes que sufrió en la finca.

“Yo sé que a veces se toma esto como presumido, pero realmente no es la intención. Lo hago desde el punto de vista de la gratitud hacia ustedes, y los logros se comparten con quienes forman parte de ello”, concluyó.