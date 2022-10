Video | Jhonny Rivera no ocultó “tristeza” y mostró su rostro tras cirugía estética

Jhonny Rivera, que actualmente es uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, sorprendió a todos sus seguidores hace unos días y anunció que iba estar alejado durante un tiempo de las redes sociales, ya que se sometió una intervención quirúrgica.

“Ando por Bogotá preparándome para la cirugía que voy a tener mañana. Para los que no saben, mañana me van a operar de los ojos, me van a quitar estas bolsitas (ojeras). Yo no sé con qué aspecto voy a quedar, solo sé que me voy a hinchar y que me voy a poner morado”, manifestó el risaraldense en aquel momento.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el cantante de música popular reapareció esta semana y compartió un video en el que mostró cómo tiene el rostro luego de la cirugía. Asimismo, no ocultó su tristeza por estar incapacitado.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente y recibió cientos de comentarios, se puede observar al artista colombiano sin gafas oscuras y bastante hinchado, como había anunciado anteriormente.

“Todos están presumiendo sus vistas, pero qué tal mía”, fue el mensaje que compartió Jhonny Rivera para acompañar la pieza audiovisual, donde sale haciendo un gesto de aburrido.

El cantante, de igual manera, aprovechó el momento para para actualizar a sus seguidores y mostrarles cómo va su proceso de recuperación, indicando que su hermana lo está ayudando y hace las labores de enfermera.

“Vean pues, y eso que apenas me voy a empezar a hinchar, pero sí les quería contar que salí bien de la operación gracias a Dios. Gracias a todas las personas que han estado tan pendientes y me dejan mensajes muy bonitos”, indicó inicialmente.

Luego, el risaraldense agregó: “Tengo a mi hermana que me lee todo, mi enfermera. Un abrazo a todos”, mientras mostraba a la mujer al otro lado de la habitación, quien lo acompañará durante todo su proceso de recuperación.

Jhonny Rivera mostró su nueva mansión

Tras tener que abandonar su finca hace unas semanas, el artista de música popular mostró su nueva casa mediante un video publicado en Instagram, donde recibió cientos de comentarios de felicitaciones.

El risaraldense no desaprovechó la oportunidad para presumir sus cinco camionetas de lujo y manifestó que el garaje le quedó pequeño. Asimismo, les agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le dan.

“Mi gente, ahorita me paré en ese balcón, y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido”, precisó.

Posteriormente, Jhonny Rivera expresó: “Es muy increíble esto que hay en la casa. Esto es gracias a ustedes, familia. Mi gente, de verdad, gracias. Desde el cepillo de dientes en adelante, todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan. Ustedes son los culpables de nuestro éxito”.

En la publicación, que fue divulgada por varias páginas de chismes, se aprecia la fachada de la lujosa vivienda, la cual tiene dos pisos. El cantante no reveló su ubicación para evitar los inconvenientes que sufrió en la finca.