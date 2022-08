Video | Jhonny Rivera rescató pequeño caballo con pata rota y le pagará costosa cirugía

Jhonny Rivera, uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, conmovió esta semana a todos sus seguidores y confirmó que adoptó a un pequeño caballo, el cual tiene una de sus patas rotas.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el risaraldense relató la historia de cómo conoció al animal y afirmó que todo empezó cuando se dirigía a una presentación en el municipio de Bolívar (Cauca). Asimismo, señaló que apenas lo vio, se puso en la tarea de buscar al dueño.

El reconocido artista puntualizó que la idea era comprar el caballo para brindarle la mejor atención y cuidados posibles. Sin embargo, señaló que el hombre que estaba a cargo de este se lo regaló.

“Los que me preguntan por el caballito, venga los pongo en contexto. Yo iba para Bolívar, Cauca, a un concierto y ahí no lo encontramos. Entonces, buscamos al dueño”, indicó inicialmente el cantante de música popular.

Luego, añadió: “Nos demoramos muchos días para encontrarlo, hasta que lo encontramos. Yo se lo quería comprar, pero por suerte el señor me lo regaló y nos dijo: ‘Yo se lo doy con tal de que haga algo por el animal’. Entonces me lo traje para acá”.

Rivera, de igual manera, aprovechó el momento para manifestar que se hará cargo de todo el tratamiento veterinario que necesita el animal debido a que no está en las mejores condiciones. Además, aseguró que pagará la costosa cirugía que requiere en la pata que tiene quebrada.

“Me enamoró, mire esa ternura. Usted es muy lindo. Vamos a hacer lo posible por recuperar a este caballo, así como hicimos con Manolo”, puntualizó el intérprete de Empecemos de cero en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que el reconocido artista risaraldense decide adoptar y recuperar a un caballo, puesto que en noviembre del año pasado también le salvó la vida a un pequeño equino.

Jhonny Rivera reapareció y mostró su nueva mansión

Luego de tener que abandonar su finca, el artista de música popular reapareció hace unos días en las redes sociales y mostró su nueva casa mediante un video publicado en Instagram, donde recibió cientos de comentarios de felicitaciones.

El risaraldense no desaprovechó la oportunidad para presumir sus cinco camionetas de lujo y manifestó que el garaje le quedó pequeño. Asimismo, les agradeció a todos sus fanáticos por todo el apoyo que le dan.

“Mi gente, ahorita me paré en ese balcón, y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido”, precisó.

Posteriormente, expresó: “Es muy increíble esto que hay en la casa. Esto es gracias a ustedes, familia. Mi gente, de verdad, gracias. Desde el cepillo de dientes en adelante, todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan. Ustedes son los culpables de nuestro éxito”.

En la publicación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar la fachada de la lujosa vivienda, la cual tiene dos pisos. El cantante no reveló su ubicación para evitar los inconvenientes que sufrió en la finca.