¿Andy Rivera se fue del todo de Colombia? Esto publicó Jhonny Rivera en emotivo video

Andy Rivera se posicionó como uno de los artistas de música urbana más conocidos de la industria nacional, debido a su trayectoria y sólido camino entre el público. El paisa cautivó a los curiosos con un estilo particular, sonidos contagiosos y colaboraciones, con las cuales puso a bailar a más de uno.

Pese a su fama en redes sociales, el cantante comenzó a alejarse poco a poco de estos escenarios, al punto que la ausencia se hizo notoria y las reacciones entre los seguidores no se hicieron esperar. Ante las preguntas que comenzaron a surgir, el joven se pronunció al respecto y aseguró que estaba en un proceso de recuperación por depresión, luego de ser diagnosticado en 2021 con esta enfermedad.

En medio de las especulaciones que han surgido al respecto sobre este momento que vive el artista, un inesperado anuncio sorprendió a los curiosos de estas plataformas. Se trata de un viaje que emprendió Andy a otro continente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Monumento, canción producida en compañía de Ñejo, compartió la noticia de esta aventura que iniciaría por Australia y usó un gracioso meme, donde se le ve, tipo montaje, ubicado sobre un canguro y con una expresión de risa.

“Hoy voy para Australia”, escribió Rivera en el mensaje que acompaña este post.

Pese a que no se contaron más detalles sobre esta decisión que tomó el joven paisa, muchos comenzaron a especular sobre qué llevaría al artista a viajar y alejarse de Colombia. Las dudas surgieron sobre cuánto tiempo se irá y si será de manera definitiva o solo por un lapso determinado de tiempo.

Andy Rivera no se ha pronunciado sobre la duración de su estadía en ese país, por lo que queda en el aire cómo será su trabajo en la música.

Jhonny Rivera se despidió de su hijo

El reconocido cantante de música popular fue el encargado de revelar que el artista urbano dejaría su tierra natal, compartiendo un nostálgico video en el que muestra a Andy partiendo hacia el aeropuerto. En las imágenes se detalla una camioneta oscura de camino, mientras se escucha la voz de Jhonny con una tristeza marcada.

La celebridad de la música aseguró en la historia de su cuenta de Instagram que había tenido que adelantar su viaje para alcanzar a verse con su hijo y así despedirlo como correspondía. Una vez pisó la finca, logró ver a Rivera antes de que emprendiera el viaje al otro continente.

“Se me va mi hijo para Australia, lo alcancé a despedir, apenas entré y él se fue… Ay, Dios mío, cómo me va a hacer de falta”, mencionó el artista en un clip, mientras capturaba el momento y repetía que su hijo dejaba una huella grande actualmente en su vida.

Este contenido fue replicado por una cuenta de chismes de Instagram, donde los curiosos no perdieron la oportunidad de expresar y comentar que con las palabras de Jhonny Rivera se estaría confirmando que el joven no regresaría tan pronto a Colombia.

La Liendra habla sobre la depresión de Andy Rivera

Ante varias interrogantes en redes sociales, La Liendra dijo que él aún se comunica con el cantante, pero recalcó que Andy necesita de su propio espacio para mejorar. Así que él lo está acompañando en su mente y corazón durante el proceso que vive.

“La verdad sí me hablo con el flecho –Andy–. Hoy en día es mi mejor amigo, pero hace rato no me veo con él, porque siento que está pasando por un momento de la vida en el que tal vez yo no debo estar”, expresó La Liendra.

En adición, el influencer dio a conocer los sentimientos que le producen no poder acompañar físicamente al artista pereirano. “Me da rabia e impotencia no poder estar ahí con él, porque yo quiero estar también en las malas, pero toca esperar”, añadió.