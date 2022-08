Andy Rivera se sinceró con sus seguidores y habló sobre la depresión que padece

Andy Rivera es uno de los artistas urbanos con mayor reconocimiento en las redes sociales, esto gracias a los éxitos musicales que le ha dado al género urbano, acompañado de su contenido en redes. Contenido que en ocasiones enloquece a miles de fans que no se pierden un detalle sobre su vida.

Sin embargo, el artista, aunque suele ser muy activo en sus redes, durante las últimas semanas fue notoria su ausencia. El intérprete de Alguien Más, viene luchando contra la depresión desde el año 2021, esta compleja condición lo ha obligado en ocasiones a mantenerse al margen de todo lo que tiene que ver con la farándula y la fama.

“Pronto voy a volver, poco a poco. Desde noviembre del año pasado, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito. Estoy pasando por una depresión y por varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlas adelante y salir de esta”, dijo el joven en una publicación que subió a su cuenta personal.

De igual forma, el intérprete de Te Pintaron Pajaritos se mostró optimista con que logrará salir adelante y retornará todo a la normalidad, llevando paso a paso su proceso interno, el cual inició de una manera plenamente voluntaria.

Además, en las últimas horas publicó una serie de fotos donde muestra el excelente estado físico en el que se encuentra. Pero en vez de presumir su escultural cuerpo, Andy enmarcó las fotografías con un mensaje de esperanza respecto sus sentimientos.

“Enamorándome más del Andrés que quiere ser feliz que del Andrés que quiere o pretende ser perfecto”, señala Andy en la publicación. Este mensaje generó la reacción de su padre, el también cantante Jonny Rivera, quien publicó un comentario en las fotos de su hijo expresando su apoyo incondicional.

“Así debe ser hijo, vamos a ser más nosotros, el objetivo principal siempre será encontrar la felicidad”, expresó.

En las últimas horas, mediante las historias de cuenta de Instagram, el joven artista publicó un sentido mensaje donde se refiere puntualmente al problema emocional que lo aqueja desde hace tiempo. Allí les explica a sus seguidores que las posesiones materiales no representan una felicidad total.

“La vida no se arregla solo con dinero, ni una casa gigante”, de esta manera comienza el profundo mensaje del artista, donde reflexiona sobre el verdadero éxito de la vida y la oportunidad de sanar heridas que surgen en diferentes etapas.

Andy Rivera abrió su corazón por medio de Instagram para referirse al verdadero significado de la felicidad. Instagram: @andyrivera - Foto: Instagram: @andyrivera

El artista pereirano se refirió a la importancia de sanar heridas que se hayan abierto en la vida como método para lograr una vida enmarcada en la tranquilidad.

“El cuerpo envejece y todos morimos y además no nos llevamos ni un peso a ningún lado, la felicidad y el estado de paz llega cuando sueltas tus miedos, te dejas ser, sanas las heridas de tu niñez, tu adolescencia e incluso las que te hicieron ayer”, señala en el mensaje.

Rivera también se refirió a los miedos que en ocasiones agobian a las personas, miedos que no permiten que una persona sea feliz y tranquila, según el artista urbano, a pesar de no encontrar la solución a esos miedos, la frustración no debe ser impedimento en la búsqueda de la paz.

“Quizás sientes que quieres salir a buscar algo y el miedo de ser incapaz de hacerlo te hace sentir hoy así, pero somos más que esa sensación de frustración. Hay algo mucho más fuerte y capaz dentro de nosotros de lo que imaginamos no sé cuál es la solución aún, pero nos vamos a acompañar”, escribió el reconocido cantante.