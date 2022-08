Andy Rivera rompió el silencio y reveló por qué ha estado alejado de las redes sociales

Andy Rivera es uno de los artistas juveniles que ha logrado conquistar a un público diverso con su estilo, sus sonidos y el sello en su música. Poco a poco ha logrado robarse las miradas de los curiosos en redes sociales con los lanzamientos artísticos que hace, además de los detalles que suele revelar de su vida personal.

En medio de los cambios que han llegado a su vida, el colombiano, de 27 años, ha compartido una serie de detalles privados de lo que ocurre internamente en su vida, desatando todo tipo de reacciones entre sus fanáticos. El pereirano suele utilizar las redes sociales para sincerarse y revelar las crisis que lo llevan a aislarse y alejarse del exterior.

Recientemente, luego de llamar la atención con una serie de publicaciones que fueron relacionadas con su exnovia Lina Tejeiro, el cantante captó las miradas de los usuarios de Instagram con algunas confesiones que hizo respecto a la depresión que lidia desde hace aproximadamente nueve meses.

Ante una pronunciada ausencia del paisa de sus cuentas oficiales, las preguntas comenzaron a rondar entre los seguidores, quienes recurrieron a indagar qué sucedía. El artista de música urbana fue claro al mencionar que en este momento no está atravesando un momento fácil en su vida y debe concentrarse en la respectiva recuperación.

“Pronto voy a volver, poco a poco. Desde noviembre del año pasado, los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito. Estoy pasando por una depresión y por varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlas adelante y salir de esta”, dijo el joven en una publicación que subió a su cuenta personal.

De igual forma, el intérprete de Te pintaron pajaritos se mostró optimista con que logrará salir adelante y retomará todo a la normalidad, llevando paso a paso su proceso interno, el cual inició de una manera plenamente voluntaria.

“Yo pienso que si me recupero de este diagnóstico digo: ‘¡El hombre en el que me voy a convertir después de esto!’. Pero la chim$%&, son más fuertes mis ganas de vivir y mi voluntad”, agregó en su contenido, dando paso a sus seguidores a enviarle mensajes de apoyo.

Una cuenta de chismes replicó estos videos, donde se logra ver al cantante despejando dudas sobre el momento complejo que vive, además de dar explicaciones sobre lo que viene a futuro en su presente.

Las especulaciones entre los curiosos no frenaron, ya que muchos apuntaron a que esta caída en la depresión se debía a Lina Tejeiro y su nueva relación sentimental con Juan Duque. Otros afirmaron que esta crisis era completamente por temas amorosos, teniendo en cuenta los trinos que subió a redes sociales con líneas basadas en desamor.

Yina Calderón lanzó inesperado comentario sobre Andy Rivera

Días atrás, la creadora de contenido desató miles de comentarios en las plataformas digitales, luego de compartir una serie de videos en los que daba una opinión respecto al nuevo romance que sostiene Tejeiro con Duque.

La exprotagonista fue clara al afirmar que creía que el cantante paisa solo estaba buscando seguidores de la mano de la actriz, por lo que simplemente elegía a Andy Rivera como pareja sentimental de la colombiana.

“Esa relación, la verdad, no debería importarme, pero opino porque se me da la gana. Es una mentira, es una mentira que están enamorados, y el pelado (Duque) solo busca seguidores y ella se los está dando. El peladito es bien farandulero, yo me quedo con Andy realmente”, afirmó la empresaria de fajas en los clips.

Estas palabras fueron respondidas por Lina Tejeiro, quien señaló que no caería en el jueguito de cruzar mensajes sobre su vida personal con personas que no la conocían.