“Veremos quién tenía la razón”, Yina Calderón responde a Lina Tejeiro sobre relación con Juan Duque

Lina Tejeiro y Yina Calderón se han visto involucradas en una serie de publicaciones en redes sociales, donde ambas se responden opiniones relacionadas con el actual romance que sostiene a actriz con Juan Duque. La exprotagonista dio unas palabras sobre la unión, desatando reacciones entre los curiosos de estos escenarios digitales.

Recientemente, tras los comentarios que lanzó la empresaria de fajas donde asegura que prefiere a Andy Rivera junto a la artista, Tejeiro decidió pronunciarse al respecto y afirmar que no caería en el juego de nadie de responder y atacar sobre temas de su vida personal.

La actriz colombiana decidió publicar un video, el cual fue considerado como una respuesta a la joven polémica. La artista fue clara al asegurar que la gente no debía meterse en su vida íntima, y mucho menos comentar sobre lo que le sucede a los demás en su privacidad.

“Lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Si ustedes escuchan a una persona hablando mal de otra, sencillamente esa persona está hablando de sí misma, y más cuando habla de alguien que no conoce, de alguien que nunca ha visto en persona… de un tema totalmente ajeno”, dijo Tejeiro en su cuenta oficial de Instagram

“Además, yo no voy a caer en ese jueguito de que hablen de mí y yo voy y contesto porque esa es la estrategia… siempre la utilizan. Hablemos de esta que siempre nos contesta”, agregó la celebridad, enfocándose en que ignoraría los ataques de la exprotagonista, sin mencionar su nombre en estos contenidos.

Antes estas palabras, la influencer decidió compartir un nuevo video, el cual fue una aclaración de la intención con la que habló del romance que tienen los artistas. Calderón quiso señalar que ella sabía cuál era la verdad de la situación y que estaba segura de que Duque solo busca fama a costa de Lina.

“Nené, a mí me pasó, a mí se me acercaban tipos netamente por los seguidores. Yo no quiero que le pase. Yo solo estoy contestando una pregunta que mis seguidores me hicieron sobre la relación y lo que yo pienso es que el man quiere seguidores y usted lo sabe, bueno, usted ahora no lo sabe, pero luego lo va a entender”, dice Yina, agregando que muchos usuarios piensan igual que ella y no se atreven a decirlo.

La empresaria añadió que la actriz le caía bien, por lo que se metía a darle estas palabras sobre los engaños de los que podría ser víctima. La joven indicó que no quería que más mujeres cayeran en las trampas de los hombres, por lo que su intención era alarmarlas y que se pusieran las pilas.

“Dese cuenta desde que su novio publicó canción, estrenó canción, sube historias solo para que al otro día lo nombren algunas páginas de chismes… si la quisiera en serio no la nombra, no estrena canción, es más, ni hace pública la relación porque le interesa es usted y no sus seguidores. Pero bueno, no importa, veremos a ver con el tiempo quién tenía la razón”, concluyó la exprotagonista.

Juan Duque y Lina Tejeiro, ¿terminaron?

Días atrás, Duque utilizó su cuenta oficial de Instagram, específicamente las historias, para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, y así aclarar qué pasó con la actriz.

“¿Qué pasó con Lina?”, escribió una persona en la casilla de preguntas, buscando saber detalles del supuesto ‘raye’ que tuvieron los jóvenes.

“Todo superbién, todo melo. Ya le tengo que mandar el mensaje de buenos días”, dice el cantante en un video, donde mira hacia un lateral y agacha la cabeza para ver la pantalla.

En medio de los rumores que surgieron, la pareja continuó subiendo trinos dedicados al otro y el cariño que actualmente sienten, por lo que le ponen fin a estas especulaciones negativas.