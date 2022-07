Andy Rivera tuvo problemas con su pasaporte para salir de México: ¿qué le pasó?

El cantante contó que en inmigración no sellaron su pasaporte, por lo que tuvo que quedarse en inmigración hasta lograr solucionar el altercado.

El cantante Andy Rivera experimentó un problema en el aeropuerto de México por un ligero problema que tuvo. En su cuenta de Instagram, Rivera se mostró muy feliz de poder llegar a Colombia e ir rumbo a su hogar, pues señaló que tuvo que pasar más días en el exterior sin haberlo planeado.

Rivera contó que cuando llegó a México la persona encargada de inmigración lo reconoció y no dudó en demostrar su emoción por conocerlo. “La chica de inmigración que me atendió me reconoció y se puso muy contenta de verme”, dijo en primer momento.

Rivera continuó contando la historia y señaló que “en ese ajetreo, en esa emoción, estábamos haciendo todo el proceso para entrar al país y se le olvidó sellarme mi pasaporte, y se le olvidó sellarme la formita migratoria que uno tiene que tener obligatoriamente para salir”

Y continuó explicando el protocolo de salida. “Entonces, cuando vine al aeropuerto en la madrugada y no tenía los sellos, no me dejaron salir”.

Rivera contó que tuvo que quedarse mucho más tiempo en inmigración hasta poder solucionar el problema, hasta que logró volver a su país.

Las pullas de Rivera a Lina Tejeiro por nuevo romance:

Andy Rivera y Lina Tejeiro se convirtieron en una de las parejas más comentadas y famosas de la farándula colombiana, debido a una serie de situaciones que giraron en torno a su amor. La relación de los jóvenes avanzó en el tiempo y consolidó una unión que envidió más de uno, despertando reacciones por la química que proyectaron.

Sin embargo, los años pasaron y su amor se fue transformando, al punto que se separaron en distintas ocasiones. Aunque lucharon por reencontrarse y darse una nueva oportunidad, las diferencias hicieron que todo quedara atrás y aquella puerta se cerrara en el presente.

Una vez Tejeiro confesó lo que ocurrió a principio de año con su expareja, la atención se posó sobre la nueva oportunidad que decidió darse la joven en el amor. Juan Duque llegó a la vida de la celebridad para que experimentara una nueva historia, desatando reacciones y comentarios de los curiosos en las plataformas digitales.

Recientemente, en medio de las publicaciones y noticias sobre el romance de la actriz, varios usuarios de redes sociales han depositado la atención sobre el cantante de música urbana, quien, al parecer, estaría viviendo una ‘tusa’ fuerte. Los contenidos de despecho han circulado en las cuentas oficiales del joven, mostrando un nuevo tema que saldría a la luz.

De acuerdo con todo lo que quedó reflejado en la cuenta personal de Twitter de Andy Rivera, una nueva pulla fue lanzada sobre las decepciones sentimentales y el desamor. Los seguidores del artista indicaron que se trataba de un ‘vainazo’ para su expareja, debido a la ruptura que vivieron meses atrás.

Según el contenido que fue publicado, el colombiano compartió su pensamiento de que ninguna situación o momento “era para siempre”, al igual que ninguna persona realmente era “perfecta”. Estas palabras fueron asociadas al fin de su amor con Tejeiro y el nuevo hombre que llegó a la vida de la actriz.

“Nadie es perfecto y nada es para siempre”, escribió el intérprete de Después de tanto en un trino.

A pesar de que el artista urbano no se ha pronunciado sobre las especulaciones que surgen respecto a su supuesta ‘tusa’, los seguidores han aprovechado publicaciones donde se replica este post para indicar que “ya no era momento de llorar” y que debía continuar por otro camino, así como Lina Tejeiro.