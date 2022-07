¿Indirecta para Lina Tejeiro por su nuevo amor? Andy Rivera publicó video entusado

Andy Rivera y Lina Tejeiro quedaron en el centro de miles de comentarios en plataformas digitales y medios nacionales por la extensa relación amorosa que sostuvieron. La pareja de jóvenes desató toda clase de reacciones entre sus seguidores a raíz de los cambios y momentos que vivieron juntos.

Semanas atrás, ambos famosos despertaron curiosidad en los usuarios de redes sociales luego de que la actriz confirmara que se habían dado una nueva oportunidad en 2022, pero fue un intento fallido. Los dos optaron por tomar caminos distintos y soltar la idea de una historia juntos.

Recientemente, luego de que surgieran los rumores sobre el nuevo amor de Tejeiro, el artista de música urbana se robó la atención en plataformas digitales con una publicación cargada de tusa y desamor. El joven fue claro con las palabras que usó en su post y, aunque no mencionó nombres, muchos asumieron que se trataba de una indirecta para su ex.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de Rivera, se puede apreciar un video en el que se muestra, aparentemente, entusado y despechado por un viejo amor. El cantante está al interior de un vehículo, llevando un parlante en su mano, mientras interpreta un tema.

La celebridad canta algunas líneas de la producción musical que dicen: “Ya no hay dolor, pensé convencido. Yo sé que solo era un pretexto para aceptar que ya la había perdido”, generando suspicacias entre sus fans.

La publicación fue blanco de opiniones sobre la vida sentimental del colombiano luego de que se apreciara el pie de foto del post, donde deja un interrogante relacionado con “la persona que ama” y el hecho de perderla para siempre.

“Pienso que este tema no debería salir… no sé qué dolerá más. Pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, escribió Andy en el post, donde ya reúne más de 110.000 likes.

Este mensaje abrió la puerta a comentarios y consejos de los usuarios, quienes mencionaban lo “duro” que era escuchar esta letra. Otras personas se centraron en hablar de Lina Tejeiro y la nueva situación que vive afectivamente, al parecer, con Juan Duque.

“Eso debe tocar calle, mi rey”, “Lo importante es alegrarse por ella que empezó una nueva historia”, “Todavía no sé qué duele más”, “Ufff directico”, “La indirecta más directa”, “Existen personas que no están con la persona que aman solo por el qué dirán”, “Palo”, “Eso suena a dedicatoria”, “Ayyy Linaaaa”, entre otros mensajes.

Por el momento el cantante no se ha pronunciado sobre este proyecto y su intención de lanzarlo públicamente, dejando la interrogante de si se trata de una dedicatoria relacionada con Lina Tejeiro.

¿Lina Tejeiro y Juan Duque tienen un nuevo amor?

La actriz se ha ubicado como protagonista de varias noticias en medios digitales, relacionadas con las nuevas etapas que atraviesa su vida privada, partiendo del punto de que abrió las puertas de su corazón para conocer personas distintas.

La joven artista ha desatado reacciones por las publicaciones que salieron a la luz, donde plasmó una evidente química y coqueteo con el artista, Juan Duque. Lo que inició como una dedicatoria artística, se habría convertido en un romance y jugueteo que promete algo más.

Por el momento solo se ha observado un cruce de mensajes bastante dicientes entre ambos jóvenes, despertando un interés entre los seguidores por saber qué sucederá a futuro en esta prometedora relación.

A pesar de que los dos se han mantenido en silencio y han buscado la forma de ser discretos, Juan Duque ha expresado que no se trata de “marketing” y que realmente disfruta de conocer a Tejeiro.