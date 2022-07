¿Lina Tejeiro tiene un nuevo amor? Esto es lo que se sabe

La actriz Lina Tejeiro es conocida por ser muy activa en sus redes sociales, especialmente en Tik Tok, donde sube frecuentemente contenido de entretenimiento imitando voces. El 1 de julio la artista publicó un tuit que causó gran revuelo entre los usuarios. “Días, porque buenos fueron esos pikos que nos dimos”, trinó.

Días, porque buenos fueron esos pikos que nos dimos. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) July 1, 2022

A esta publicación el cantante Juan Duque, conocido por su usuario de Twitter como @wawawanduque respondió “Afortunado el pana”. Duque es un cantante y es conocido por comentar publicaciones de Tejeiro.

Afortunado el pana — Juan Duque. (@wawawanduque) July 1, 2022

Luego, la actriz contestó con la siguiente frase: “Si tú lo dices”. Esta conversación en Twitter suscitó mucha curiosidad en los seguidores de Tejeiro y Duque. Algunos usuarios comentaron “Está naciendo un amor”, “Aquí pasa algo” y “Ya háganse novios ps”.

Si tu lo dices…✨ — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) July 1, 2022

Juan Duque, quien también es cantante, le dedicó unas letras a Tejeiro, a modo de conquista. “Me enteré que estás solita, una así de chimba es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar. Estoy loco por ti, lo digo, hablo mucho de ti conmigo. Tú eres mi 11 24/7. No importa el pasado, te quiero en presente, si vas a estar un poco en mi mente, por lo menos ponte un poco indecente”, dice una parte del tema.

Lina Tejeiro y Andy Rivera

La relación de Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera se caracterizó por ser muy popular y conocida entre los fanáticos de ambos famosos. Recientemente, la actriz aclaró los rumores que hablaban sobre ellos y la renovación de su relación. Tejeiro señaló que no están juntos.

La reconocida actriz realizó un nuevo video en YouTube en el que quiso dar las gracias a las personas que han estado en su vida. En el video, la actriz tenía que ver unas fotografías de algunas personas y dar unas palabras, lo que pensaba de ellas, lo que admiraba, entre otras cosas.

La entrevista la realizó Claudia Serrato, mánager de Tejeiro y persona cercana a la actriz. A medida que la charla avanzaba, Tejeiro fue contando más sobre su vida personal. De hecho, por primera vez contó la verdad sobre Andy Rivera y mencionó diferentes detalles de su vida.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, afirmó Tejeiro.

En la entrevista también contó que había terminado con Andy hace un par de meses, pues hasta este año estuvieron intentando darse una nueva oportunidad. La actriz mencionó esto debido a los rumores que se comentaban en las diferentes redes sociales.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, señaló.

La actriz decidió revelar y confirmar las especulaciones que rondaron en redes sociales cuando se vieron los zapatos de Rivera en un video de la actriz. Respecto a esto, Tejeiro solo expresó una frase en la que al parecer indica que las cosas no salieron bien al momento de intentar retomar la relación.

“A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”, comentó Tejeiro.