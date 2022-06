“Muy guapo, por cierto”: Lina Tejeiro reveló la relación que tiene con James Rodríguez

En un nuevo video para su canal de YouTube, la actriz e influencer Lina Tejeiro habló sobre su relación con el futbolista James Rodríguez, y aunque afirmó que eran amigos, también insistió que este era muy guapo y que no descarta el intentar algo más.

De manera jocosa y recalcando que sus afirmaciones podrían tener un gran eco tanto en redes sociales como en medios de comunicación, la actriz afirmó que era amiga de Rodríguez desde hace mucho tiempo, y afirmó que realmente lo admiraba.

“Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, somos muy amigos hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes... Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echado pa’ lante, excelente papá y muy guapo, por cierto”, expresó la influencer en video.

Es de resaltar que Tejeiro hizo su intervención mientras estaba conversando al frente de las cámaras con la actriz Claudia Serrato. Las dos mujeres se rieron con cada afirmación de la influencer y aún más cuando esta describió cómo era, a su parecer, el físico del futbolista.

“El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno (risas). Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”, dijo entre risas, asegurando que solo era un chiste, incluso afirmó que sus afirmaciones iba a dar de qué hablar en algunos programas de variedades.

“Lina quiere ser novia de James. Lina dice que quiere que le metan un gol, pero que sea James”, dijo que serían algunos de los titulares después de que salieran al aire sus bromas, y continuó: “A lo mejor este ayude para que James de verdad... (risas) Nada, somos muy buenos amigos, acabamos de vernos”, insistiendo en que su relación era netamente amistosa.

“De aquí a que pasó algo serio... Yo creo que si no ha pasado en tantos años de amistad, pues no va pasar hoy. Una amistad querida”, concluyó sobre el tema del futbolista.

Lina Tejeiro habló sobre Andy Rivera

A medida que la entrevista avanzaba, Tejeiro fue contando más sobre su vida personal. De hecho, por primera vez contó la verdad sobre Andy Rivera.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, afirmó Tejeiro.

En la entrevista también contó que había terminado con Andy hace un par de meses, pues hasta este año estuvieron intentando darse una nueva oportunidad.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, señaló.

La actriz decidió revelar y confirmar las especulaciones que rondaron en redes sociales cuando se vieron los zapatos de Rivera en un video de la actriz.

“A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”, comentó.