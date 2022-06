Lina Tejeiro ahora arremete contra J Balvin, esta es la razón

Hace unos meses las pullas entre JBalvin y Residente dieron mucho de qué hablar, incluso muchos artistas colombianos se manifestaron en apoyo al cantante de colombiano. Sin embargo, una nueva polémica ocurrió en los últimos días en los que también está involucrado el artista.

El artista paisa volvió a protagonizar una disputa, pero esta vez con Christian Nodal. El cantante mexicano se sintió ofendido por los comentarios y comparaciones que hizo el colombiano luego de su cambio de look.

Lina Tejeiro, quien se fue contra el cantante de reguetón. En su cuenta de Twitter, la actriz escribió, también se pronunciaron distintas personalidades de la farándula colombiana y mexicana. Maluma dijo no entender por qué todos estaban enojados, incluso Espinoza Paz escribió un largo mensaje del que muchos aseguraron estar apoyando a J Balvin.

Una de las artistas que también se manifestó fue Lina Tejeiro, quien se fue contra el cantante de reguetón. En su cuenta de Twitter, la actriz escribió “Balvin tira la piedra y esconde la mano”, haciendo referencia a una de las líneas de la nueva canción del mexicano.

Balvin tira la piedra y esconde la mano. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 4, 2022

Debido a ser un tema polémico, los comentarios no se hicieron esperar, tanto así que muchos la apoyaron y muchos otros la criticaron. “Mientras tú piensas en Balvin, él de gira en Arabia con más dinero que tú y tu ex”, “lo que es. Nadie lo pudo haber dicho mejor”, Lina, tú me caes tan bien, pero tu comentario es un poco incendiario, me extraña de ti”, “tira la bomba y después quiere llevar la fiesta en paz”, “usted me tiene tan triste diciendo esas pendejadas”, entre otras reacciones a la publicación.

Así como lo hizo en el mes de marzo el cantautor puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, Christian Nodal también le compuso una “tiradera” al J Balvin, tras la polémica que se desató por los comentarios y las publicaciones que hizo sobre el nuevo look del cantante mexicano.

La canción que compuso Nodal se llama ´Girasol´ y dura casi cinco minutos. “¡Yo quiero que llores! ¡Yo voy a hacer que llores!”, así inicia el rap de ‘Tiradera’ en el cual Nodal no se guardó nada y atacó directamente a J Balvin con fuertes palabras, no solo por los comentarios que hizo a raíz de su nuevo look, sino por hechos del pasado.

“Socio, la vida te va mal por pretencioso, cincuenta millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti?”, dice Nodal en la canción, que fue publicada en su canal oficial de YouTube.

Además de hablar de su cambio de look, muy parecido al de J Balvin, Nodal también se refiere a los nombres de los álbumes del cantante colombiano, su batalla contra la depresión, la polémica que causó la canción ´Perra´, el fallido concierto del mexicano en Medellín y la pelea con Residente.

“José, tiras la piedra y te escondes tras la ansiedad”. “Si no aprendiste con el Resi’, espero que conmigo sí”. “Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”. “Pa’ dar mensajes, mijo, hay que ser coherentes, si tú no eres artista, al menos sé prudente”, son algunas de las frases que menciona Christian Nodal en su canción.

Hasta el caso de Johnny Depp y Amber Heard salió a reducir en el tema. “¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la ‘innombrable’ me arma un caso, eso verán de nuevo. No me digas que no hay maldad en tu negra intención, si haces pura mama$% para pegar una canción”, dice la letra.

Un día antes de lanzar ´Girasol´, durante un concierto en Morelia, México, Christian Nodal aseguró que se arrepentía de haber escrito esta letra y que ya había hablado con J Balvin para limar asperezas. Sin embargo, aseguró que no podía detener su publicación.

“Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir. Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mier%&$ que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, no es para Balvin”, dijo Nodal.