Video | El enternecedor momento de Máximo, hijo de Pipe Bueno, al cantar con su papá

A través de las redes sociales, los seguidores de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, han logrado ver el crecimiento de su primer hijo, Máximo. Allí, el menor ha causado ternura y se ha llevado todos los halagos por parte de los fanáticos de la pareja.

En esta ocasión, fue Luisa quien a través de sus redes sociales compartió un momento en familia en el que se encontraban celebrando el cumpleaños de su suegra en una lujosa hacienda y en el que, en medio del festejo, Máximo protagonizó un momento enternecedor.

Durante la celebración, Pipe Bueno tomó el micrófono y, con los mariachis de fondo, comenzó a cantar su canción Te hubieras ido antes, su hijo se le hizo al lado y comenzó a acercarse al micrófono para cantar como lo hacía su padre.

Acurrucado, Pipe le ponía el micrófono en la boca a Máximo para que interpretara junto a él la canción. Incluso hay un momento en el que cantan al mismo tiempo. Aunque lo expresado por el infante eran los “balbuseos” típicos de un niño de su edad, está claro que puede llevar la vena musical de sus papás.

Así mismo, se podían escuchar los aplausos al primer hijo de Luisa Fernanda W por estar acompañando a su papá en ese tierno momento.

Después de algunos minutos, el enternecedor hecho fue replicado por varias páginas de chismes en la que los seguidores de la familia se volcaron y llenaron de elogios a Pipe y a su hijo.

“Divino, me lo como a besos”; “Bello ..a leguas se ve q va a ser cantante”; “ojalá herede el talento del papá y no el de la mamá para el canto”; “Máximo es todo lo que está bien la vida, precioso como canta jajaja”; “Tan bello Máximo”; entre otros.

Cabe recordar que la influenciadora y el cantante confirmaron el pasado martes 31 de mayo que están esperando su segundo hijo. “Estamos muy felices de compartirles nuestra felicidad!!! La familia se nos creció”, manifestó Luisa Fernanda a través de un video compartido en Instagram.

En el clip, la influenciadora compartió el momento en que se enteró de que estaba embarazada luego de practicarse una prueba rápida. En las imágenes se le observa emocionada y saltando de la alegría tras conocer el resultado.

“Y sí, la familia se nos creció. Han sido días hermosos, pero también días en donde los síntomas han estado a flor de piel, mucho vómito, la verdad”, expresó.

Por su parte, Pipe Bueno explicó que estaban esperando un “tiempo prudente” para dar a conocer la noticia a sus seguidores.

“Como ustedes bien saben, tener un hijo es un tesoro, entonces estábamos esperando un tiempo prudente para dar la noticia”, dijo el cantante, quien manifestó que aún no conocen el sexo del bebé.

“Estamos muy ansiosos de saber el sexo de nuestro bebé. Esta era la hermosa noticia que les teníamos”, agregó Luisa Fernanda W.

Por la sorpresa, la creadora de contenido ha estado recibiendo muchas preguntas en sus redes sociales, por lo que la influenciadora decidió responder algunas. En sus historias de Instagram contó que está pasando por cambios hormonales fuertes y recordó algunas situaciones que se dan con el embarazo, como la pigmentación de las axilas.

“La intriga de muchas personas es cuántos meses tengo, pero las semanas exactas, otro día se las comparto, pero les digo que estoy como alrededor de cuatro meses... Yo lo único que estoy haciendo es recibir consejos, porque a mí me dijeron que uno no debe decir las semanas exactas que tiene y yo ‘ah, bueno’. Yo siempre estoy con Dios y Dios me cuida, pero nada pierdo con no decirlo, no lo digo y ya, me gusta recibir consejos”, dijo Luisa Fernanda.