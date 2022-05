Contundente respuesta: Daddy Yankee se refirió a la controversia entre J Balvin y Residente

Hace unos meses, una polémica sacudió al mundo del entretenimiento luego de que Residente lanzara fuertes comentarios contra el cantante de género urbano J Balvin. Durante varios días, varios artistas y personajes de la farándula comentaron y manifestaron su postura sobre los cantantes; no obstante, con el paso de los días, la polémica se apagó.

Recientemente, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee dio su opinión al respecto para el programa Molusco TV. Allí también resolvió varias dudas sobre sus años de carrera en la música.

Sobre la polémica entre J Balvin y Residente, señaló que es una situación muy común entre cantantes y que respeta a ambos artistas, por lo que no está a favor de ninguno de los dos.

“Yo siento que a Balvin le cayó un terremoto encima; cuando hay un terremoto y sale un sobreviviente, se aprobó. René le dio duro, pero también Balvin como artista sobrevivió, es parte del género. El calibre de Balvin se puede demostrar su grandeza. René pudo demostrar sus destrezas líricas y Bizarrap monetizó”, señaló.

También aprovechó para señalar que respeta a cada uno de los artistas y que en algún momento se deben arreglar.

“Creo que, si lo analizamos desde un punto amplio, esa es la visión. Deseándole lo mejor a todo el mundo, respeto para los tres. Los conozco a los tres: de Bizarrap, compartí con él trabajando chamaquito; con René hemos hablado de frente mil veces de muchas cosas, que diferimos, pero estamos de frente; igualmente con Balvin. Respeto para los tres y, si en algún futuro ellos entienden que deben arreglar, amén”, concluyó.

Cabe señalar que las críticas de Residente cayeron fuerte frente a JBalvin, quien reveló sus sentimientos en entrevista con una plataforma digital del género urbano. Allí explicó detalles de lo que fue la discusión con Residente, lo que significó para él y también sobre los premios Grammy y el futuro de la industria del reguetón para los próximos años.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió. Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, dijo el cantante paisa luego de las fuertes palabras que dijo René contra él en su sesión con Bizarrap.

Además, José, como se llama realmente Balvin, dijo que está acostumbrado a vivir con este tipo de escándalos, que le parece normal al ser una figura pública, por lo que ya está acostumbrado a vivir este tipo de situación y no se siente afectado por ello.

Sin embargo, sí dijo una frase fuerte contra el excantante de Calle 13, ya que afirmó que sí podría haber reconciliación con René, que podrían arreglar las diferencias, pero que amigos no volverían a ser.

J Balvin felicita a Maluma por concierto en Medellín

El estadio Atanasio Girardot de Medellín se preparó para recibir el pasado sábado 30 de abril alrededor de 40.000 espectadores que entonarán las canciones de Papi Juancho, Maluma y la reina del pop, Madonna, en el concierto ‘Medallo en el mapa’.

Cabe destacar que el cantante paisa calificó esta puesta en escena como “el momento más importante de su carrera”.

El concierto fue todo un éxito y los halagos no faltaron. A pocas horas de su gran debut, varios artistas lo felicitaron y elogiaron por este gran concierto, entre ellos J Balvin.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Balvin escribió un mensaje muy conmovedor y sentimental, recordando viejas épocas con el artista: “La vida es bella Juan @maluma…Íbamos al gimnasio juntos, te llevé a mi primer concierto en la Macarena de Medellín y ahora verte llenar un estadio, ¡wow, me consta tanto sacrifico!”

“Me causa risa tantos momentos que tuve de inmadurez y de inseguridad al ver que había otro exponente en mi ciudad que podía ver como una amenaza cuando estábamos creciendo… es cierto cuando hablan de que la sabiduría la dan los años jajaaja. Hoy sos un gran orgullo para mí y para mi país, sos casi como un hermanito al que me llena el alma ver su madurez y lo lejos que ha llegado, eres una súper estrella y sé que hoy también sos una súper persona” (sic), añadió en el mensaje, junto con una foto bastante vieja de los dos.