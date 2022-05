Daddy Yankee rompió el silencio y habló sobre su controversial relación con Don Omar

Daddy Yankee y Don Omar son dos de los artistas más representativos del reguetón; incluso han sido considerados como leyendas dentro del género. Sin embargo, su relación está marcada por la rivalidad y varias diferencias que nacieron hace varios años, al menos, en materia profesional.

En 2015, los artistas iniciaron The Kingdom Tour, una gira prevista para desarrollarse en varios países. El lío vino cuando Don Omar decidió abandonar el proyecto luego de haber hecho nueve presentaciones.

“Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, manifestó Daddy Yankee en una entrevista con MoluscoTv.

“The Kingdom fue un proyecto bien importante en mi carrera, era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción, el show de cada uno, y la gente iba a escoger quién fue el mejor”, recordó el intérprete de ´Gasolina´.

El repentino abandono de Don Omar a mitad de la gira no fue del agrado de Daddy Yankee. En consecuencia, desarrolló varias diferencias con su colega. “Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, explicó el artista urbano.

Daddy Yankee y Don Omar durante la gira 'The Kingdom Tour'. 27 de agosto de 2016, en Los Angeles, California. - Foto: Getty Images

“Al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto”

Tanto Daddy Yankee como Don Omar son parte del grupo de artistas más importantes de la música urbana. Sus éxitos son considerados como “clásicos” dentro del género e inspiraron a toda una generación de intérpretes que han seguido sus pasos.

Precisamente, la oportunidad de verlos en un mismo proyecto era un sueño cumplido para sus fanáticos, quienes esperaban materializarlo en 2015 con The Kingdom Tour. “Al él (Don Omar) abandonar la gira se perdió un gran proyecto, yo creo que la gente estaba disfrutando mucho de ese concepto, de medirnos en tarima y me gusta medirme con gente de ese calibre, con gente dura, buena y Don es ese tipo de artista”, confesó Daddy Yankee.

“Desde el día uno dijimos vamos a tirarnos directo, de frente, con todo, pero siempre profesional (…) y al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto”, agregó el puertorriqueño.

Durante los shows que alcanzaron a realizar, Daddy Yankee resultó vencedor en todas -según las votaciones del público-. “Yo estuve en la delantera siempre, la gente escogió quién fue el ganador y el abandonó la gira, yo iba a seguir. Yo le dije a Pina (Raphy Pina, empresario de la gira): ‘¿Qué podemos hacer para rescatar esto?’, ‘¿qué hay que hacer para que Don se sienta cómodo?’, estamos hablando de millones de dólares y hay un público que está esperando esto ya, ‘yo le decía a Pina, si Dom quiere que me destroce en tarima, dale’”, comentó durante la entrevista con MoluscoTv.

No obstante, a pesar de los intentos para que Don Omar retomara su participación en The Kingdom Tour, finalmente, la gira fue cancelada.

Pese a lo ocurrido, Daddy Yankee fue respetuoso con Don Omar durante la entrevista, destacando que, indudablemente, es uno de los pesos pesados de la música urbana. De igual manera, aclaró los rumores sobre su canción El abusador y la supuesta indirecta para su colega.

“No tiene sentido, porque venimos de tirarnos directo con nombre y apellido y de frente, siempre hemos ido directo al grano. Lo de nosotros murió en el 2015 (…) a mí no me conviene decirte esto, a mí me conviene que todo el mundo crea que es para Dom si pensamos en negocio, pero ya estoy retirado, ya no necesito esa promo”, señaló Daddy Yankee.

“Hoy por hoy tengo cero resentimiento con Don Omar, se está parando a batear, espero que haga un home run y retome su carrera y todo el mundo lo celebre, de corazón. Le deseo todo lo mejor y logre el éxito que está buscando”, concluyó el puertorriqueño.