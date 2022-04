Daddy Yankee: ¿por qué hay una cabra en la portada de su último disco?

El reconocido cantante puertorriqueño Daddy Yankee está alistando su última gira mundial para luego retirarse. Con 45 años de edad, el cantante deja un legado musical bastante importante para el reguetón en Latinoamérica y el mundo.

Entre los países a los que visitará durante la gira está Colombia, país en donde cuenta con un sinfín de seguidores y fanáticos que prometen llenar las presentaciones que realice en cada una de las ciudades en donde se presentará.

Y para este retiro de la música, que tiene bastante tristes a muchos fanáticos alrededor del mundo, la leyenda del reguetón decidió sacar un último trabajo discográfico que contará con la participación de reconocidos artistas del género como lo son Bad Bunny, Raw Alejandro, Pitbul, Mike Towers, Becky G, Natti Natasha, entre otros.

“Legendaddy” fue el nombre que Yankee decidió para su último álbum como cantante, disco que salió a la venta el pasado 30 marzo y que en su portada tiene una cabra de color blanco con algunas heridas, hecho que llamó la atención de muchos seguidores del reguetonero.

Sin embargo, no fue ninguna casualidad que se usara este animal para la portada del disco de Daddy Yanke, ya que la palabra “cabra” se traduce al inglés como goat, que además funciona como un acrónimo de las siglas G.O.A.T. que significan greatest of all times y que se traduce al español como “el mejor de todos los tiempos”, frase que ha usado mucho el puertorriqueño en sus canciones reconociendo ser el máximo exponente del género urbano.

Portada de "Legendaddy", último álbum de Daddy Yankee en su carrera musical. Foto: Captura de pantalla Spotify. - Foto: Foto: Captura de pantalla Spotify.

Y aunque las siglas “GOAT” se han popularizado en los últimos tiempos sobre todo en el deporte, Yankee la ha usado varias veces en las letras de sus canciones reconociéndose como “el mejor de todos los tiempos” en el reguetón, así como también se ha autodefinido como El “Máximo líder” y “The Big Boss” (El gran jefe).

Aplazan preventa de boletas para concierto de Daddy Yankee en Bogotá

En los últimos minutos se conoció que la preventa de la boletería para el concierto de Daddy Yankee en Bogotá, que se supone debería estar disponible desde este 8 de abril, ha sido aplazada.

Así lo informó Taquilla Live, empresa encargada de la venta de las entradas para el que será el ‘show’ de despedida del astro del reguetón en Bogotá.

De acuerdo con la compañía, las personas que quieran formar parte de “La Última Vuelta World Tour”, que se desarrollará en la capital colombiana el próximo 8 de octubre, tendrán que esperar hasta las 10:00 a. m. del 21 de abril, cuando se abra de manera oficial la preventa de boletas para este concierto.

Asimismo, Taquilla Live reveló el valor de la boletería: los palcos oscilaran entre los nueve millones y los 13 millones de pesos, mientras que las graderías están entre los 135.000 y los 820.000 pesos.

Como era de esperar, esta situación no caló muy bien entre los fanáticos del artista puertorriqueño, teniendo en cuenta que desde hace varios días venían haciendo ‘fila virtual’ con el fin de adquirir sus entradas este viernes.

“¿Se va a renovar la fila o debemos seguir en la fila que está?”; “No han podido solucionar los problemas para Medellín y pretenden seguir con esa infraestructura tan mala” y “En 24 horas me aumentó mi turno en fila en 660 puestos. ¿No que se respeta el derecho al turno?”, son algunos de los comentarios que han dejado los colombianos en redes sociales.

Cabe recordar que en Medellín, ciudad en la que ya inició la venta de la boletería, los precios son muy inferiores a los de Bogotá: las graderías están entre los 130.000 y los 540.000 pesos, mientras que el palco más económico está en 2.350.000 pesos, un poco más de seis millones y medio menos que el más barato en Bogotá.