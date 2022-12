Aida Victoria Merlano aclaró rumores sobre un supuesto video íntimo de ella que se filtró

Aida Victoria Merlano se ubicó en el centro de distintas publicaciones y comentarios en las plataformas digitales, debido a los contenidos que subió a sus cuentas personales. La barranquillera desató una ola de opiniones por la relación que sostiene con Westcol, sus procesos legales y las constantes revelaciones que hace a través de videos y fotos.

Recientemente, la creadora de contenido quiso realizar una dinámica en su cuenta oficial de Instagram, donde le pidió a sus fieles seguidores y a los curiosos que escribieran en la casilla cuáles rumores o chismes habían escuchado sobre ella. En esta actividad respondería todo y aclararía las versiones que surgieron al respecto.

Aida Victoria se mostró entusiasmada por leer las opiniones de las personas, indicando que sabía que existían toda clase de especulaciones sobre su vida personal, sus parejas sentimentales, su crecimiento como influencer, la relación con su mamá y los temas judiciales que aparecieron en su realidad.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil de la colombiana, una persona le mencionó el comentado y polémico video íntimo que, supuestamente, se le filtró hace un par de años. Aida Victoria no lo pensó dos veces y se volvió a pronunciar al respecto, aclarando que no se trataba de un contenido personal.

Según expresó la creadora de contenido, este video que circuló años atrás no es de ella y tampoco tiene cuenta en páginas como OnlyFans. La barranquillera enfatizó en que muchos creían que ella era la protagonista del clip, pero desde hace mucho fue clara en que no.

“Yo creo que el día que eso pase ahí si es que me abro una página azul (Onlyfans), que, por cierto, no la tengo pese a que mucha gente cree esto”, dijo en un video, donde también compartió otro punto para desmentir esto.

Aida Victoria aprovechó el espacio y mostró su ombligo, resaltando que este detalle era completamente distinto al de la mujer del supuesto video íntimo. “Ehm, te voy a matar una ilusión: mi ombligo no es hundido, es de bolita, no soy yo”, señaló entre risas, poniéndole punto final.

En este mismo espacio hizo énfasis en los años que lleva hablando del tema, mostrando que no tendría problema con aceptar si es o no la mujer que aparece en alguna clase de estos videos. “Llevo tres años diciendo lo mismo. NO soy yo. Si fuera, cero lío, no es la gran vaina que eso pase”, agregó en un texto dentro del post.

En esta misma actividad, un seguidor le dijo a Merlano que estaba su actual novio, Westcol, por puro interés económico con, a lo que ella también se refirió y centró su visión en la “sociedad machista” que no puede ver a una mujer surgir con sus propios ingresos y su trabajo.

“Eso no lo dicen de mi actual pareja, de todos piensan lo mismo. No porque yo sea Aida, sino porque es una sociedad machista. Tú ves a una vieja bonita que se baja de un carro caro y piensas automáticamente: ¿Quién se lo regalo? ¿Quién la mantiene? Es una vaina que tenemos aquí (señala la cabeza). Yo he salido con dos personas que tienen mucho dinero de redes sociales, pero yo también estoy en redes sociales y soy una de las creadoras de contenido aquí en Colombia que más caro cobra en esta plataforma”, respondió en otro video.

Para finalizar, la influencer publicó otro enunciado en el que le mencionaban a Yeferson Cossio, ya que muchos aseguraban que no había superado lo que ocurrió entre ellos. La también modelo no tuvo problema con hablar de esto, aclarando que ya quedó en el pasado y no extrañaba a estos hombres de su pasado.

“No extraño a ningún exnovio, a mí me dicen Ariana Grande. ‘Thank u, next’”, dijo.