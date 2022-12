“Me tienen mamada”: Aida Victoria Merlano explotó tras “chiste” sobre su intimidad

Aida Victoria Merlano quedó en el centro de distintas publicaciones en redes sociales, debido a una serie de comentarios que lanzó Westcol, su pareja sentimental, en una transmisión de Twitch. El joven streamer soltó unas palabras graciosas, donde aseguró que la influenciadora extraña el miembro de Yeferson Cossio, con quien sostuvo un amorío en el pasado.

Ante esta afirmación, en tono chistoso, varias personas recurrieron a los mensajes directos del perfil de la barranquillera para interrogarla y cuestionarla al respecto. Algunos usuarios apuntaron a etiquetar a los involucrados, llevando a la joven a entrar en un colapso y estallar por lo mal que se sintió.

En medio del auge del tema, Aida Victoria utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar un Live, donde aclaró toda la información que salió a la luz y así negar que haya hablado sobre Cossio. La colombiana fue puntual en que era un chiste cargado de “humor negro” de su pareja, pero estaba “mamada” de que la gente creyera cualquier cosa y la atacara sin saber la verdad de las cosas.

“Muchachos, me voy de las redes sociales porque me tienen mamada, me tienen mamada. Mañana se van a levantar y ya no voy a estar en este Instagram, ¿listo? Porque me tienen hasta aquí”, dijo al inicio de su video, donde puntualizó en que no entendía cómo las personas consumían cualquier información que se publicaba.

Al ver la ola de mensajes, la influencer relató cómo se enteró de la situación, señalando que no entendía por qué surgió este “chiste” sobre su vida privada, ya que desataría reacciones innecesarias del personaje en cuestión.

“Me tienen mamada, te lo juro. Resulta que yo estoy en mi día libre, porque una se aburre de ser la payasa tuya, estaba tranquila, muy normal, y de repente estoy en las cuentas de chismes por un clip donde Wes está diciendo: ‘Normal, yo veo que Aida me dice todo el tiempo que le extraña la parte íntima a alguien’. A mí me están quemando, yo no dije eso, obvio no dije eso, pero tú todo te lo crees”, afirmó.

“El dueño de esa parte íntima debe estar con un ego (señaló alto). ¿Tú crees que yo estoy pa’ esto?, ¿crees que estoy para este show? Te lo juro que no, uno no le contaría al actual qué extraña del ex”, agregó.

No obstante, Aida Victoria volvió a puntualizar que los curiosos estaban “quemándola” por algo que no sabían realmente, y que no pasó jamás. Allí recriminó a quienes la atacan y están pendientes de todo lo que dice o cuenta en sus espacios digitales.

“Es un chiste, lo dijo en chiste, en broma. La gente quemándome, pero dicen: ‘A uno qué le importa lo que pasa en la vida de los influencers’, y están pegados en las páginas de chismes comentando”, indicó, abriéndole paso a una confesión sobre el choque emocional que vivió y lo afectada que estaba.

“Pero te voy a confesar una cosa, me sentó mal la situación, solo que ahora lo digo en chiste. Pero me puse muy mal…voy viendo ese comentario y quedé loca, me puse a llorar porque una es tonta al principio. Yo estaba mal, no me interesa fingir, hacerme la fuerte o una imagen de lo que no soy”, aseguró en el Live.

La barranquillera también afirmó que necesitaba liberar todo eso que cargaba, por lo que le aconsejaba a la gente no seguir cuentas que consideraban “pendejas”. Adicional a esto, sí aseguró que está atravesando una crisis con Westcol por lo que pasó, ya que pelearon y no se entendieron de la forma correcta.

“Me lo tomé a humor, pero necesitaba desahogarme, me sentía como un cu&%$. Yo le digo a la gente: No me veas, deja de seguir gente pendeja, yo habló en mis en vivo de mis bobadas”. Mencionó.

“Yo no dije eso, fue un chiste que sacaron de contexto, no entienden el humor de Wes. Le dije de todo a él, le peleé todo lo que tú quieras, le formé todo. No sé si nos arreglamos, pero yo te cuento. La gente es difícil, es una mi$#&, es una vaina difícil”, concluyó en este espacio, donde fue bloqueando a algunas personas que intentaron ofenderla.