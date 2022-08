“Me arrepiento con el alma”: Yeferson Cossio confiesa qué pasó con Aida Victoria Merlano

Meses atrás, Yeferson Cossio fue protagonista de distintas noticias en redes sociales, debido a los cambios que tuvo su vida en general, iniciando por la transformación en parte de sus proyectos, las nuevas metas que trazó fuera del país, los cruces de mensajes con otros influencers y la ruptura amorosa que atravesó con Jenn Muriel, su pareja sentimental por muchos años.

El joven, que ayudó a Epa Colombia con publicidad para su empresa de queratinas, dejó sin palabras a más de uno con el triste final que vivió con su expareja, ya que muchos deseaban que todo fluyera de nuevo y sus caminos se cruzaran una vez más. Sin embargo, todo terminó y el youtuber se encuentra en un proceso personal para recuperarse de aquella situación.

Una de las polémicas que giró en torno a esta ruptura amorosa fue el pequeño romance que sostuvo Cossio con Aida Victoria Merlano, quien tuvo una cercanía con él cuando las cosas con Muriel se quebraron. Las miradas se posaron sobre contenidos que salieron a la luz, catalogando todo como una estrategia de marketing.

No obstante, el paisa decidió romper por completo este vínculo con la creadora de contenido, quien luego publicó un video en el que explicó su versión de la situación. Ahora, tras meses de silencio absoluto, el empresario comentó qué pasó con la barranquillera al final del romance.

Yeferson Cossio habla de Aida Victoria Merlano

Recientemente, durante la promoción de su nuevo tema Exótico, el influencer concedió una entrevista a Los 40 Urban, donde participó en diversas dinámicas, respondió toda clase de interrogantes y abrió su corazón sobre el lado sentimental de su presente.

En la conversación, el creador de contenido recibió una interrogante sobre la barranquillera, a lo que se mostró incómodo y pensativo.

“¿Quién es Aida Merlano?”, dijo el paisa entre risas, a lo que los locutores agregaron que se le notaba lo tenso que se puso al respecto.

Pese a la pregunta que lanzó, el joven fue sincero y afirmó que no se sentía cómodo hablando de Merlano, pues considera que no fue el momento en el que se debía vivir, ni tampoco fue algo que llenara su presente, como creyó en ese entonces.

“Yo creo que es de lo único que me arrepiento en la vida. No era el momento, digamos que no era el momento (…) No me siento bien hablando de ella ni de ninguna persona con la que me haya metido (…) Todos somos diferentes, pero si ponemos en una balanza lo que viví, lo que perdí, lo que yo creía que podía vivir, no valió la pena ni un 1%. A eso me refiero, no es que no lo haya disfrutado”, dijo el creador de contenido en el diálogo, donde también se mostró risueño con los chistes que surgieron sobre Mara Cifuentes, la reconocida modelo.

“Aprendí, pero muy a la mala. De cul… y me di durísimo… no es que ella haya hecho algo bueno o algo malo, pero me arrepiento con el alma”, agregó Yeferson, puntualizando que cortó toda comunicación y contacto con Merlano.

Cossio habló de su vida sentimental

El influencer, que se prepara para mudarse de Colombia durante un tiempo por los cambios que desea hacer en su vida, ha sido enfático en redes sociales y algunas entrevistas sobre su vida sentimental, aclarando si está soltero o se encuentra en un nuevo romance.

Ante las inquietudes de sus fieles seguidores de estas plataformas, el joven expresó que está completamente soltero, pero que actualmente no está interesado en ningún tipo de relación. Estas palabras hacen énfasis en que no está disponible y tampoco busca generar vínculos con nadie.