Yeferson Cossio se sinceró sobre su vida sentimental, ¿sigue enamorado de Jenn Muriel?

Yeferson Cossio fue protagonista de distintas noticias en los medios nacionales, debido a la fuerte promoción que hizo de su nuevo tema ‘Exótico’, un proyecto que realizó de la mano de su amigo Zion Hwang. El paisa se encargó de darle promoción a este trabajo, el cual conserva una estética colombiana e internacional por los detalles de la edición y producción.

El empresario ha concedido distintas entrevistas con motivo de este lanzamiento, aprovechando cada espacio para revelar detalles de su vida profesional, su lado como creador de contenido y particularidades de su privacidad. Cossio no tiene problema con hablar libremente de cualquier tema, por lo que se sincera y se muestra transparente.

Recientemente, durante un diálogo con La Mega, el creador de contenido abrió su corazón y fue enfático en el momento que atraviesa en el aspecto sentimental de su vida. La pregunta que lanzaron los entrevistadores era si estaba soltero o se encontraba en una relación con alguien.

Yeferson Cossio fue claro en su respuesta y comentó, tal y como lo ha dicho en redes sociales, que se encontraba totalmente soltero, pero no estaba disponible de ninguna manera. Pese a los comentarios graciosos que surgieron, el joven sí recalcó que, en este momento de su vida, aunque le coquetean, necesita sanar lo que quedó de su relación pasada.

Este tema también surgió en Los 40 Principales, donde el artista recibió una lectura de cartas por parte de Edwin Ocampo, el parasicólogo del programa. En la actividad, el experto indicó que el creador de contenido tenía a “una persona muy especial y bonita”, por lo que el paisa confirmó que estaba enamorado actualmente.

“Uno no deja de amar a alguien de un día pa’ otro”, mencionó Cossio, dejando la puerta abierta a que tal vez sigue completamente enamorado de Jenn Muriel, la joven que fue su novia durante muchos años.

Yeferson Cossio habló de amenazas que recibió

El influencer en otra entrevista con los locutores de Tropicana habló sobre la incómoda situación que vivió días atrás con el accidente de uno de sus escoltas. Allí señaló que tiene a un equipo de seguridad, el cual está al pendiente de lo que él necesite.

En el diálogo, el joven comentó que desde el pasado tiene un equipo de seguridad que lo respalda, debido a situaciones incómodas que vive con algunas personas que se topa. Al no tener la capacidad de decir “no” a veces, es mejor prevenir momentos complejos o descontrolados.

“¿Cómo así? ¿Usted carga escoltas?”, preguntó el locutor, a lo que el influencer respondió que sí. Tras interesarse por saber cuántos llevaba con él, Cossio afirmó que tres personas de seguridad lo acompañaban en sus desplazamientos y compromisos personales.

“Ya se imaginarán, no todos lo quieren a uno. Al principio era porque yo no soy capaz de decir que no cuando me piden una foto. Uno generalmente va de afán, pero uno está aquí gracias a la gente, entonces yo puedo llevar todo el afán del mundo, pero digo que sí. Pero muchas veces las personas no se miden, uno está comiendo y casi que le sacan la comida de la boca para la foto”, mencionó el paisa, enfocándose en que al inicio eran personas que lo ayudaban a controlar los acercamientos de los fans en vía pública.

“Muchas veces hay acoso, entonces al principio solo los usaba para no ser yo el malo y negarme. Luego se salió un poquito de control y uno no era suficiente, hasta que finalmente yo iba a ayudar a Rodolfo con su campaña y me llegaron amenazas...al final no me quise unir a esa campaña”, agregó Yeferson, destacando que en ese momento tuvo que aumentar su esquema de seguridad.