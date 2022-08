Así es el lujoso carro que Yéferson Cossio se compró de cumpleaños

Yéferson Cossio siempre llama la atención por sus publicaciones, ya sea por los videos haciendo bromas pesadas a sus amigos o por sus comentarios sobre sus finanzas.

Por ejemplo, en noviembre del año pasado, Cossio sorprendió a sus seguidores luego de anunciar que renunciaba a su nacionalidad colombiana, argumentando que estaba inconforme con la cantidad de dinero que debía pagar en impuestos.

En esta oportunidad, el creador de contenido digital publicó su nueva adquisición, otro vehículo más para su exclusiva colección. “Mi auto regalo de cumpleaños”, escribió el influenciador en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la cual tiene cerca de 9.6 millones de seguidores.

Aunque el cumpleaños de Yéferson Cossio fue en mayo, unos meses después llegó este nuevo carro que es otra de sus pasiones. “Uno más para la colección: McLaren 720s 2022 0 kms. Obviamente, fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí. Gracias”, escribió el antioqueño.

En su publicación en Instagram, Cossio mostró fotografías junto a su nuevo carro y un video conduciendo este vehículo. “Merecido, hermano. Para eso se trabaja, para darnos gustos y agradecerle a la vida por cada momento que nos regala”, “que ‘chimba’. Disfrútalo parcero, te lo mereces”, le escribieron algunos cibernautas en el cajón de comentarios al reconocido influenciador.

Las fotos y el video de Cossio en su cuenta de Instagram ya tiene un poco más de 169 mil ‘me gusta’ y más de 2.200 comentarios, en tan solo unas horas de haberlo publicado este lunes 8 de agosto.

Una Cadillac ESV Premium Sport, Chevrolet Corvette C4, un Corvette C7 y un Corvette C8 son otros vehículos que también tiene Yéferson Cossio, los cuales ha mostrado en sus redes sociales.

“El equipo contable me regañó”: Yéferson Cossio sigue “regalado” con sus seguidores

El antioqueño de 28 años, además, suele compartir videos y fotografías donde muestra varias de sus excentricidades. De igual manera, es bastante querido entre su comunidad debido a las obras sociales que acostumbra a realizar, así como las dinámicas en las que premia a sus seguidores.

Cossio hace unos días hizo un anuncio que preocupó a sus seguidores, pues también abrió su corazón y dijo que no se sentía en su mejor momento. Al parecer, esta vez no habría marcha atrás y dejaría Colombia como lo había expresado anteriormente.

Mediante sus historias de Instagram, el creador de contenidos manifestó que se mudará al otro lado del mundo y que se irá a vivir a Japón a partir del próximo mes, por lo cual está dejando todo al día en Colombia.

“Estoy dejando varios videos y contenidos montados por estos días, ya que me voy a vivir un tiempo a Japón desde el próximo primero de septiembre. Entonces, estoy dejando varios videos grabados para no estresarme mucho por allá”, indicó inicialmente.

Historias de Yéferson Cossio - Foto: Instagram: Yeferson Cossio

Tras su repentino anuncio sobre mudarse a Japón, Yéferson Cossio ha estado bastante activo con sus seguidores. De hecho, en una historia de Instagram, comentó que su equipo de contabilidad lo regañó a causa de la millonaria suma que ha destinado para entregar premios a sus fanáticos en redes sociales.

“Sabían que en los últimos cinco días, si incluimos lo de Telegram e historias de Instagram, les he dado 43 millones de pesos. Hoy el equipo contable me regañó y les dije: ‘fuck you, es mi dinero’. No están felices”, expresó el influencer.

A pesar del llamado de atención, Cossio ha continuado con sus dinámicas para premiar a sus seguidores, entregando artículos como iPhone 11.