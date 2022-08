Un escolta de Yéferson Cossio resultó herido por un disparo accidental en sus genitales

A través de redes sociales, los fanáticos de las celebridades pueden conocer diferentes detalles de sus ídolos o de las personas que siguen en diferentes plataformas como Instagram, Facebook, Tik Tok, entre otras. Todos los días, estas personalidades publican cosas nuevas que los acercan a sus fans y a la vez impulsa sus emprendimientos.

Sin embargo, no siempre las publicaciones son de felicidad. Este es el caso del más reciente post de Yéferson Cossio, quien a través de sus redes compartió un hecho inesperado del que fue testigo y en el que quedó involucrado, por lo que prefirió explicar para evitar malentendidos.

El creador de contenido mostró a través de su cuenta oficial de Instagram un hombre tendido en el piso que, al parecer, había sido herido por un arma de fuego. Sin embargo, el influenciador explicó que no fue un tercero el que ejerció el hecho.

Cossio informó a sus seguidores que el hombre en el suelo sí pertenece a su personal de seguridad, pero, que la herida de bala fue un accidente que se presentó cuando el arma de fuego se disparó por sí misma al no tener puesto el seguro.

“Se le disparó. No tenía el seguro puesto. Se hirió en un testículo. Ya hablamos con la empresa de seguridad y está en urgencias. Esperemos que todo salga muy bien”, indicó.

El influencer indicó que prefirió aclarar el hecho con el fin de evitar especulaciones, ya que algunas personas lo estaban grabando en el momento en que se escapó el tiro. Además, dijo que el hecho lo tiene muy afectado, pues es muy cercano a su personal.

Yeferson Cossio salió al paso luego de un accidente por un disparo de arma cerca a él pic.twitter.com/PG85oeViga — Ana (@PuraCensura) August 14, 2022

Cabe resaltar que hace poco Yéferson fue noticia al sorprender a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram con su nueva adquisición: un imponente McLaren 720s, 2022 0 kms.

“Mi auto regalo de cumpleaños. Uno más para la colección”, escribió el creador de contenido en la descripción de la publicación, donde compartió las imágenes del auto deportivo. “Obviamente, fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí”, comentó.

De esta manera, Cossio agregó un nuevo juguete a su colección, dentro de la que destacan un Cadillac ESV Premium Sport, un Chevrolet Corvette C4, un Corvette C7 y un Corvette C8, vehículos que el influencer ya ha mostrado en sus redes sociales.

La publicación del joven paisa motivó miles de comentarios. “Merecido, hermano. Para eso se trabaja, para darnos gustos y agradecerle a la vida por cada momento que nos regala”, “que ‘chimba’. Disfrútalo parcero, te lo mereces”, escribieron algunos cibernautas.

No obstante, otros comentarios no fueron positivos y se volcaron a un escenario de crítica contra el creador de contenido. Uno de los internautas escribió que “la platica” para el lujoso vehículo vino del ‘método Cossio’, un programa que diseñó el influencer hace unas semanas para compartir sus estrategias de crecimiento y negocio en redes sociales.

En todo caso, el comentario del internauta no le cayó nada bien a Cossio, por lo que procedió a responderlo sin mediar palabra.

“El carro se compró desde febrero, mucho antes del Método. La plata del método se está usando en la construcción de mi fundación. Pero gracias por el comentario, eso me ayuda a tener más dinero, aunque deberías usar tu tiempo haciendo tu propio dinero, y no sufriendo por el ajeno, ¿no? Aunque, si disfrutas sufrir por el dinero ajeno, aquí te dejo un dato para que sufras un poquito más: el carro me valió 2.156.000.000″.