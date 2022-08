“La tiroides me dejó calva”: Cintia Cossio se sinceró con sus seguidores

La influencer y creadora de contenido antioqueña, Cintia Cossio, recientemente contó en sus redes sociales que hace más de un año sufrió una enfermedad en la glándula toroides que la dejó calva. Esta explicación la da luego de que uno de sus seguidores cuestionara su cabello y, a su vez, el por qué promociona productos capilares si tiene tan poco pelo y, además, usa extensiones.

Para que esta situación se diera, la joven paisa creó una dinámica de caja de preguntas y respuestas por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en donde hasta la fecha tiene más de 5 millones de seguidores.

En una de estas preguntas, un seguidor cuestionó por qué ha hecho y hace publicidad a productos para el cabello si ella lo tiene corto y con extensiones, a lo que Cintia le dio importancia y respondió, con sinceridad, con una historia en la que explica que una enfermedad fue la que la dejó calva.

“Yo casi siempre he tenido el pelo largo. Hace aproximadamente un año yo tenía mi cabello, largo, rubio, decolorado, superbonito. Por tanto estrés me dio un hipotiroidismo de esos locos, de esos que los médicos te dicen ‘no entiendo cómo no te has matado’. Resulta que el hipotiroidismo, mentalmente, no me afecto, pero físicamente sí me afectó demasiado: mi piel, mis uñas y mi cabello. Yo tenía el cabello largo, rubio como está en mi foto de perfil, pero la tiroides me dejó calva, o sea literalmente calva”, manifestó en su red social.

Por otra parte, la creadora de contenido explicó que a raíz de esta situación que padeció dejó de hacer alianzas comerciales con diferentes marcas, ya que tanto ella como su cabello se encontraban en recuperación. Pero que fue en una oportunidad y con una persona de confianza que llegó a la decisión de ingresar en la pauta publicitaria de este nicho de mercado.

“Yo la verdad fui sincera (...) no me interesa pautar productos para el cabello porque me pasó esto, esto y lo otro y yo veo que todas las que pautan productos para el cabello lo tienen divino’. Aparte de que mi cabello está en un proceso de sanación desde acá, o sea desde los folículos, porque me quedé calva, fue por una enfermedad, no por decoloración, no por nada de lo típico”, explicó Cossio.

No obstante, la persona que le ofreció los productos, a la cual en las historias se refiere como Lu, le explicó a Cintia Cossio que estos le podrían ayudar a ella en su etapa de recuperación capilar y asimismo ser ella, como influencer testigo de la efectividad de dichos artículos, mostrando un antes y un después de su aplicación constante.

“Entonces, Lu me dijo: ‘No, Cintia, antes con más moral inicia los productos, vas a ver lo bueno que son’. Listo, inicié los productos el 27 de diciembre de 2021, estaba calva de raíz (...) Como ya el cabello me está creciendo tanto, ustedes saben que yo roto mis productos, vean ya como tengo mi kit revitalizante. Y en ocho meses he tenido un cambio brutal. Yo en enero, en febrero… yo este capul que ven acá, yo la tenía acá, o sea, yo no tenía pelo”, concluyó.