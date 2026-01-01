Cintia Cossio expuso el calvario que vivió por cirugía al corazón de Yeferson; lo compartió con él: “No te volveré a ver así”

Desde el hospital, el influencer Yeferson Cossio generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar, el pasado 22 de diciembre, un video en su cuenta oficial de Instagram en el que reveló que estaba atravesando complicaciones de salud.

En la publicación, el creador de contenido explicó que presentaba fallas cardíacas que obligaron al equipo médico a practicarle una “intervención en el corazón”.

Yeferson Cossio, hospitalizado de urgencia por fallas en el corazón. Foto: Instagram: @Yefersoncossio

En el mensaje que acompañó el video, escribió: “Llevo dos días en el hospital, tengo fallas en el corazón. Ya voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones”.

Más adelante, Cossio amplió la información y relató el momento vivido junto a su familia: “Casi me muero porque me falló el corazón. Acá está Cintia, todos están afuera. Cintia está enojada, ella dice que fue mi culpa. Ya en media horita me van a hacer una cosa en el corazón, me van a hacer como una cirugía chiquita en el corazón y todo bien”.

Así vivió Cintia Cossio la complicación de salud de su hermano Yeferson

Tras conocerse la situación, su hermana, Cintia Cossio, también se habló en sus redes sociales. Allí explicó a sus seguidores por qué debía aplazar una dinámica que había anunciado días antes, en la que planeaba entregar 50 millones de pesos y otros incentivos económicos.

“Resulta que me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef y por aquí todavía ando con él. Vamos a ver cómo avanza para ver si podemos hacer una dinámica que tenía pensada”, señaló.

Finalmente, Cintia agregó que el traslado fue repentino para poder acompañar a su hermano: “Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable”.

Recientemente, fue el creador de contenido paisa quien en las historia de su cuenta oficial de Instagram publicó una captura de pantalla de una conversación con su hermana Cintia en donde ella le envió una foto de él hospitalizado junto con un mensaje nostálgico.

En el fotografía, se puede ver a Yeferson acostado, dormido, con el oxigeno puesto y con algunos electrodos en el pecho.

Yeferson Cossio reveló cómo su hermana Cintia vivió el momento en el que a él lo operaron. Foto: Instagram: yefersoncossio

“En el nombre de Jesús no te volveré a ver así. Usted no se alcanza a imaginar lo que yo sentía y reprimía para mantener la calma”, fue lo que escribió Cintia, dejando ver que pasó momentos horribles de incertidumbre por la salud de Yeferson.

A esto, el influencer también aseguró que su hermana vivió días muy complejos por su complicación de salud: “Mi pobre hermanita pasó unos días horribles. @soycintiacossio”, concluyó.