Cintia Cossio sufrió doloroso accidente y mostró su herida en video: “Me rajé”

La creadora de contenido Cintia Cossio volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de revelar los detalles del accidente doméstico que terminó dejándole una visible herida en el rostro. La influencer, que días atrás ya había generado preocupación entre sus seguidores al mostrar una imagen de la lesión, finalmente decidió contar cómo ocurrió todo.

Fue el pasado 9 de abril cuando encendió las alarmas entre su comunidad digital al publicar una fotografía en la que se veía una marcada herida en la frente. En la imagen se observaba una lesión abierta, con signos evidentes de cicatrización, además de inflamación y enrojecimiento en la zona afectada.

En ese momento, Cossio no entregó mayores explicaciones y solo dejó entrever que más adelante contaría lo sucedido.

La influencer explicó la herida que tiene en el rostro. Foto: Instagram @soycintiacossio

Según relató en las últimas horas, el incidente se presentó mientras realizaba su rutina de cuidado facial en el baño, cuando uno de los productos que estaba utilizando se cayó al piso.

Al agacharse para recogerlo y levantarse rápidamente, terminó golpeándose con el borde de un mueble superior, provocándose una cortada considerable en la frente.

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Aunque el golpe dejó una herida visible en una zona muy delicada del rostro, Cintia quiso restarle dramatismo al asunto y mostró que el proceso de recuperación ha avanzado de forma positiva. De hecho, en el video compartido se le vio mucho más tranquila, asumiendo el accidente como una anécdota desafortunada.

La situación también volvió a poner sobre la mesa la enorme atención que genera cada publicación de la influencer antioqueña, una de las figuras digitales más seguidas en Colombia, pues cualquier cambio en su imagen o cualquier detalle de su vida personal suele despertar miles de reacciones casi de inmediato, algo que quedó nuevamente demostrado con este episodio.

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En redes sociales, varios usuarios destacaron la naturalidad con la que Cossio decidió hablar sobre la herida, mostrando tanto la lesión como el contexto en el que se produjo, sin filtros ni dramatizaciones excesivas. Para muchos, esa cercanía es precisamente una de las razones por las que ha logrado construir una comunidad tan sólida.