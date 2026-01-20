Impactantes imágenes: así quedó el carro de la mamá de Yeferson Cossio tras fuerte accidente

Hace varias semanas, Yeferson y Cinthya Cossio preocuparon a sus seguidores al revelar por medio de sus redes sociales que su mamá tuvo un fuerte accidente automovilístico.

Sin embargo, con el paso de los días hicieron saber a su público digital que estaba fuera de peligro y fue dada de alta tras un análisis médico en el que se aseguró que no tuvo ningún tipo de complicación.

Yeferson Cossio mostró fuertes imágenes del accidente de su mamá. Foto: Instagram: Yeferson Cossio

Por medio de su cuenta de Instagram, el creador de contenido mostró el estado de la camioneta marca Ford, referencia Edge, la cual estaría en pérdida total, al presentar afectaciones en más del 80 % de su carrocería.

En el clip, mostró en detalle los cristales rotos, el bómper completamente desprendido, las luces destruidas y varios rastros del fuerte impacto tanto en el interior como en el exterior del vehículo.

“¿Se acuerdan del diablazo que se dio mi mamá en estos días? Yo no me había pillado el carro", dijo mientras grababa cada una de las partes afectadas.

Además, resaltó lo sorprendido que quedó de que su mamá no sufriera ningún daño, pues el impacto de la camioneta fue tan fuerte que pudo haberle causado una fuerte lesión.

“Mi mamá quedó viva, fue de chimba. Yo no entiendo cómo no le pasó nada. Todo el techo de arriba se rompió. La verdad se salvó de milagro”, son las palabras que mencionó.

Finalmente, bromeó sobre la situación y manifestó que tomaría algunas de las partes del vehículo para utilizarlas como objetos decorativos en el interior de la casa.

“Le voy a cortar la parte de arriba y la voy a poner en mi casa como de matera”, mencionó.

Por medio de la sección de los comentarios, los seguidores de Cinthia y Yeferson compartieron diversas opiniones con respecto a la situación.

“Dios mío, qué peligro. Realmente, es un milagro que no le pasara nada malo”; “Quedó terrible esa camioneta, no sé cómo fue el accidente, pero pudo llegar a ser fatal, ese carro es bastante resistente, me alegra que esté bien” y “Hay que tener cuidado a la hora de conducir, ese tipo de accidentes se puede llevar la vida de muchas personas, menos mal no pasó a mayores”, se lee.

Este es el nuevo reality de Yeferson Cossio

Experto en grabar en distintos formatos, Yeferson Cossio incursionará en el reality show, en el que varias de sus fanáticas serían las primeras en participar con el objetivo de llevarse millonarios premios y hacerse un cambio de look.

“Ustedes saben que yo estoy haciendo el reality de La mujer de tus sueños, en donde voy a dar senos, lipo, transferencia de grasita, diseño de sonrisa cerámico, o sea, el más top que hay, nariz, meses de ropa, meses de gimnasio, becas, perfumes, alimentación, voy a dar motos, iPhones, voy a hacer un superreality”, mencionó en la tarde del viernes 16 de enero por medio de su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de 19,7 millones de seguidores.