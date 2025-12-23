Hermana de Yeferson Cossio se pronunció sobre la salud de su hermano y destapó cómo se encuentra en realidad

El pasado 22 de diciembre, el reconocido influencer Yeferson Cossio encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que apareció desde un centro médico. En la publicación, el creador de contenido reveló que enfrenta complicaciones cardíacas, situación que obligó al equipo de salud a programar una pequeña intervención en su corazón.

Tras lo ocurrido, donde se vio el estado de salud del paisa, muchos recurrieron a las plataformas digitales para conocer qué había detrás de esta situación. Cintia Cossio, su hermana, fue la encargada de aclarar cómo iba todo, destapando si se encontraba fuera de peligro.

Madre de Yeferson Cossio sufrió grave accidente; el ‘influencer’ mostró imágenes de lo sucedido: “Habría podido estar en el entierro”

En un clip, la creadora de contenido confirmó que su hermano estaba bien, manteniéndose en observación tras el procedimiento que afirmó salió correctamente. Con una energía distinta, logró plasmar su ánimo y despreocupación.

“Ya mi muchacho está en observación. Todo salió 10/10″, dijo en la publicación.

Cintia Cossio habló sobre su hermano. Foto: Instagram @soycintiacossio

Es importante recordar que la paisa fue quien alertó sobre lo sucedido, indicando el susto que la hizo pasar su familiar en días recientes.

“Resulta que me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef y por aquí todavía ando con él. Vamos a ver cómo avanza para ver si podemos hacer una dinámica que tenía pensada”, dijo Cintia.

“Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable”, agregó.

Una persona cercana a Yeferson Cossio, en diálogo con la revista SEMANA, se refirió al estado de salud del creador de contenido y aclaró detalles sobre la difícil situación que atraviesa. Según la fuente, la crisis que vive el influencer no estaría asociada al consumo de sustancias, como se ha especulado, sino que tendría relación directa con el severo cuadro de insomnio que padece desde hace un tiempo.

De acuerdo con lo revelado, este problema de descanso ha afectado de manera significativa su bienestar, convirtiéndose en el principal factor detrás de su actual condición, situación que ha generado preocupación entre sus seguidores y su círculo cercano.