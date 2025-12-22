Gente

Yeferson Cossio es hospitalizado de urgencia por fallas en el corazón; habló antes de ingresar a cirugía: “Casi me muero”

Fuente cercana al influencer reveló en SEMANA la posible causa de la crisis en su salud.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

22 de diciembre de 2025, 7:44 p. m.
Yeferson Cossio, hospitalizado de urgencia por fallas en el corazón.
Yeferson Cossio, hospitalizado de urgencia por fallas en el corazón. Foto: Instagram: @Yefersoncossio

Este 22 de diciembre, el famoso influencer Yeferson Cossio publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se dejó ver desde el hospital.

En este post, Cossio confesó que tiene problemas del corazón, que lo llevaron a que el equipo médico le deba realizar una pequeña “intervención en el corazón”.

Yeferson Cossio habló de “límites” y no se guardó nada por polémica de viaje de ‘influencers’ a Israel: “No hay plata que valga”

“Llevo dos días en el hospital, tengo fallas en el corazón. Ya voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones”, escribió.

Además, mencionó: “Casi me muero porque me falló el corazón. Acá está Cintia, todos están afuera. Cintia está enojada, ella dice que fue mi culpa. Ya en media horita me van a hacer una cosa en el corazón, me van a hacer como una cirugía chiquita en el corazón y todo bien”.

Gente

¿De qué murió Chris Rea, autor del clásico navideño ‘Driving Home for Christmas’?

Gente

Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la cuarta semana de diciembre: estas son las predicciones del lunes 22 al viernes 26

Gente

Se revelan las causas de muerte de famoso actor de ‘It’; autoridades dieron detalles de la escena

Gente

Diomedes Díaz, 12 años de su muerte: números de la suerte que han salido en loterías y chances

Gente

Periodista de Caracol atravesó grave complicación de salud y vivió particular síntoma: “el malestar fue avanzado”

Gente

Carolina López regresa a Colombia en su viaje más íntimo

Gente

Advertencia de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará parte del mundo a inicios de 2026: “Lo que se pueda imaginar, va a pasar”

Gente

Madre de Yeferson Cossio sufrió grave accidente; el ‘influencer’ mostró imágenes de lo sucedido: “Habría podido estar en el entierro”

Confidenciales

Yeferson Cossio y el precandidato Felipe Córdoba donaron una tonelada de alimento para animales, hubo respaldo a su campaña

Gente

Yeferson Cossio habló de “límites” y no se guardó nada por polémica de viaje de ‘influencers’ a Israel: “No hay plata que valga”

Cintia Cossio, su hermana, se pronunció a través de sus redes sociales y les explicó a sus seguidores la razón por la que tenía que aplazar una dinámica que les había explicado días atrás, en la que daría 50 millones de pesos y otro dinero extra.

“Resulta que me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef y por aquí todavía ando con él. Vamos a ver cómo avanza para ver si podemos hacer una dinámica que tenía pensada”, dijo Cintia.

Además, explicó que tuvo que salir muy rápido para acompañar a su hermano: “Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable”.

En la clínica, también se encuentran con él su otra hermana, Gisela, quien escribió en sus historias: “Te amo y te amamos. Todo va a salir muy bien”, y su novia, Carolina Gómez, quien dejó un mensaje similar: “Todo va a estar bien, te amo”.

En el post de Yeferson, varios de sus amigos más cercanos dejaron comentarios de aliento para que logre salir de su mal de salud pronto.

Yeferson Cossio jugó a la tabla ouija en Armero y video desató terror: “Se me inflaba el pecho”

“Brother, está en mis oraciones, lo que necesites aquí estoy”; “Que Dios y el universo te bendiga y toda la mejor energía para que todo salga superbien”; “La rumba parcero cobra tarde que temprano, ojalá se recupere pronto”; “Ey mi niño, Dios te bendiga! Firme, todo va a estar bien”; “Que fue? Oye, te quiero mucho por ser tan lindo con los perritos y con tu novia. No me gusta verte así, cuídate mucho y recupérate pues. Aquí cuentas conmigo para lo que sea”, son algunos de los comentarios.

Una fuente cercana a Yeferson Cossio, consultada por SEMANA, habló sobre el estado de salud del influencer y reveló que esta crisis está lejos de ser causada por consumo de sustancias y enfatizó en que está relacionada con el grave problema de insomnio que sufre el paisa.

Mas de Gente

¿De qué murió Chris Rea, autor del clásico navideño “Driving Home for Christmas”?

¿De qué murió Chris Rea, autor del clásico navideño ‘Driving Home for Christmas’?

Yeferson Cossio, hospitalizado de urgencia por fallas en el corazón.

Yeferson Cossio es hospitalizado de urgencia por fallas en el corazón; habló antes de ingresar a cirugía: “Casi me muero”

Mhoni Vidente dio el horóscopo para la primera semana de diciembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la cuarta semana de diciembre: estas son las predicciones del lunes 22 al viernes 26

James Ransone

Se revelan las causas de muerte de famoso actor de ‘It’; autoridades dieron detalles de la escena

Diomedes Díaz.

Diomedes Díaz, 12 años de su muerte: números de la suerte que han salido en loterías y chances

Periodista de Caracol Televisión tuvo complicación de salud con particular síntoma.

Periodista de Caracol atravesó grave complicación de salud y vivió particular síntoma: “el malestar fue avanzado”

La actriz Carolina López regresa a Colombia para crear proyectos transnacionales desde Los Ángeles, donde reside.

Carolina López regresa a Colombia en su viaje más íntimo

Mhoni Vidente predijo situación compleja para inicios de 2026.

Advertencia de Mhoni Vidente sobre suceso que azotará parte del mundo a inicios de 2026: “Lo que se pueda imaginar, va a pasar”

Shakira cantó frente a 47.000 personas en el Vive Claro el pasado 01 de noviembre

Shakira reaccionó a mensaje de Bukele; tomó inesperada decisión

Jaime Bayly

Jaime Bayly expuso inesperada situación en su relación amorosa y dejó en evidencia tema económico: “Me resultaba abrumadora”

Noticias Destacadas