Yeferson Cossio es hospitalizado de urgencia por fallas en el corazón; habló antes de ingresar a cirugía: “Casi me muero”

Este 22 de diciembre, el famoso influencer Yeferson Cossio publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se dejó ver desde el hospital.

En este post, Cossio confesó que tiene problemas del corazón, que lo llevaron a que el equipo médico le deba realizar una pequeña “intervención en el corazón”.

“Llevo dos días en el hospital, tengo fallas en el corazón. Ya voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones”, escribió.

Además, mencionó: “Casi me muero porque me falló el corazón. Acá está Cintia, todos están afuera. Cintia está enojada, ella dice que fue mi culpa. Ya en media horita me van a hacer una cosa en el corazón, me van a hacer como una cirugía chiquita en el corazón y todo bien”.

Cintia Cossio, su hermana, se pronunció a través de sus redes sociales y les explicó a sus seguidores la razón por la que tenía que aplazar una dinámica que les había explicado días atrás, en la que daría 50 millones de pesos y otro dinero extra.

“Resulta que me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef y por aquí todavía ando con él. Vamos a ver cómo avanza para ver si podemos hacer una dinámica que tenía pensada”, dijo Cintia.

Además, explicó que tuvo que salir muy rápido para acompañar a su hermano: “Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable”.

En la clínica, también se encuentran con él su otra hermana, Gisela, quien escribió en sus historias: “Te amo y te amamos. Todo va a salir muy bien”, y su novia, Carolina Gómez, quien dejó un mensaje similar: “Todo va a estar bien, te amo”.

En el post de Yeferson, varios de sus amigos más cercanos dejaron comentarios de aliento para que logre salir de su mal de salud pronto.

“Brother, está en mis oraciones, lo que necesites aquí estoy”; “Que Dios y el universo te bendiga y toda la mejor energía para que todo salga superbien”; “La rumba parcero cobra tarde que temprano, ojalá se recupere pronto”; “Ey mi niño, Dios te bendiga! Firme, todo va a estar bien”; “Que fue? Oye, te quiero mucho por ser tan lindo con los perritos y con tu novia. No me gusta verte así, cuídate mucho y recupérate pues. Aquí cuentas conmigo para lo que sea”, son algunos de los comentarios.

Una fuente cercana a Yeferson Cossio, consultada por SEMANA, habló sobre el estado de salud del influencer y reveló que esta crisis está lejos de ser causada por consumo de sustancias y enfatizó en que está relacionada con el grave problema de insomnio que sufre el paisa.